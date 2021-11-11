Bakan Kurum duyurdu: Ocak 2022'de başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depozito uygulamasının Ocak 2022'de başlayacağını duyurdu.

IHA
11 Kasım 2021 Perşembe, 11:47
Bakan Kurum duyurdu: Ocak 2022'de başlıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depozito uygulamasına 2022 Ocak ayı itibarıyla başlayacağız" dedi.

Uygulamaya göre; kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek.


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