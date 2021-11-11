Bakan Kurum duyurdu: Ocak 2022'de başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depozito uygulamasının Ocak 2022'de başlayacağını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depozito uygulamasına 2022 Ocak ayı itibarıyla başlayacağız" dedi.
Uygulamaya göre; kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek.
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