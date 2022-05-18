Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: 'Su çekilmesi, insan kaynaklı değil'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:11

2019 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'ne millet bahçesi yapılacağı açıklanmıştı. Salda Gölü Koruma Derneği'nce paylaşılan görüntülerde ise gölün bataklığa dönmeye başladığı görülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ettik. Kaçak yapıları yıktık. Çöpleri, konteynerleri kaldırdık. Bembeyaz kumlarımızı korumak için Beyaz Adalar'a ziyaretçiyi sınırladık. Araç girişini engelledik. Salda'da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar, biz Salda'ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar. Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir" dedi.