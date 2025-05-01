Bakan Kurum’un ‘Kanal İstanbul gündemimizde değil’ açıklaması tepkilere neden oldu: Aklımızla mı oynuyor?

Yayınlanma: 01.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2025 - 04:00

İktidarın Kanal İstanbul inadı, söylem değişiklikleriyle devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, su havzalarından Sazlıdere’de yapılan konutlara ilişkin “Kanal İstanbul ile bağlantısı nedir” sorusuna “Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok” dedi. Kurum, “Kuralar çekildi, alan her bir vatandaşımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülke vatandaşına konut satılmış değil” diye konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık iki ay önce Kanal İstanbul projesinin önemli ayaklarından Sazlıdere Köprüsü inşaatını inceledi.

‘SOSYAL KONUT DEĞİL’

Kurum’un açıklamalarına “Aklımızla mı oynuyor” sözleriyle tepki gösteren şehir plancısı Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, “İktidarın konuya ilişkin ısrarı, inadı ve girişimleri ortadayken inşaatların yürüdüğü, buna karşı çıkanların hedef yapıldığı, yatırım planlamalarında her yıl Kanal İstanbul için bütçe ayrıldığı bir ortamda, nasıl gündemimizde yok deniyor” ifadelerini kullandı. Giritlioğlu, “İktidar 2002’den beri bir tane bile sosyal konut yapmadı. Çünkü sosyal konut, dar gelirli, dezavantajlı gruplara kamunun mülkiyetinde olup, kamu eliyle kiralanan konutlardır” diye konuştu.

Giritlioğlu, “O bölgedeki konutlar da dar gelirli yurttaşlara yönelik olmayacak. Kanal İstanbul projesinin yapılmakta olduğu alan, kentin sadece rezerv alanı değil; doğal rezerv alanı. Tarım alanlarını, meraları, orman alanlarını su havzalarını kapsıyor. Buraya değil kanal yapmak, konut inşa etmek, çivi çakılmasına bile izin verilmemeli. Depremde o alana ihtiyacımız olacak” dedi.

'BİLİMİN İNKAR EDİLİŞİNİN ÖRNEĞİ'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) “İstanbul’a ihanet” olarak adlandırılan Kanal İstanbul projesine ilişkin bir açıklamaya yayımladı. İstanbul il koordinasyon kurulu tarafından dün yapılan açıklamada, “Projenin başlangıcından bugüne kadar yürütülen süreç, bilimin ve hukukun sistematik olarak inkâr edilişinin örneği” ifadeleri kullanıldı.

Mücadele çağırısı yapılan açıklamanın devamında, “Gelinen noktada, projenin bir ulaşım veya güvenlik projesi olmadığı, İstanbul Boğazı’nı koruma bahanesiyle İstanbul’un en değerli doğal varlıklarını, su kaynaklarını ve tarım arazilerini ranta açmayı hedefleyen devasa bir gayrimenkul projesi olduğu tüm çıplaklığıyla ortadadır” eleştirisine yer verildi.

İMAMOĞLU'NDAN REFERANDUM ÇAĞRISI

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. İmamoğlu, “İstanbul’a göz diktiğini biz de biliyoruz millet de. Cesaretin varsa koy sandığı milletin önüne, şehrin kaderine İstanbul karar versin. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıyorum” dedi.