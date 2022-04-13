Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un şirketi ETS Tur'a 'cinsiyet ayrımcılığı' cezası
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, avukat Ferat Çağıl ve akademisyen Hasan Onur Akay'ın başvurusunu haklı bularak, otel ve ETS Tur'a idari para cezası verdi.
Avukat Ferat Çağıl, akademisyen arkadaşı Hasan Onur Akay'la birlikte, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Lancora Beach Hotel'de tatil için rezervasyon yaptırmak istedi.
Çağıl ve Akay, otel ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şirketi ETS Tur üzerinden rezervasyon işlemi yaptı.
Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre otelin internet sitesi üzerinden yapılan rezervasyonda, kredi kartından ödeme yapıldı. Ancak alınan ödeme, kredi kartına iade edildi. ETS Tur ile gerçekleşen görüşmede, otelin yalnızca erkeklerden oluşan rezervasyon talebinin kabul edilmediği belirtildi.
"KONTENJAN DOLU"
Otelin internet sitesi üzerinden Akay'ın kredi kartıyla ödemesi yapılarak gerçekleşen rezervasyonun iptalinin ardından Akay'a bir e-posta gönderildi.
E-postada rezervasyon iptaline gerekçe olarak kontenjanların dolu olması gösterildi.
AYNI TARİHTE KADIN MÜŞTERİNİN TALEBİ KABUL EDİLDİ
Bunun üzerine avukat Çağıl ve akademisyen Akay, bir kadın arkadaşlarından otelden rezervasyon yapmayı denemesini istedi.
Aynı otel, aynı tarihlerde kadın müşteri tarafından 3 kişilik rezervasyon talebini kabul etti.
TİHEK'E CİNSİYET AYRIMCILIĞI BAŞVURUSU
Cinsiyet temelinde ayrımcılığa uğradığını ileri süren Çağıl ve Akay, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu.
Çağıl ve Akay'ın başvurusunda manevi tazminat ile uzlaşmanın mümkün olabileceği, aksi halde otele idari para cezası verilmesi talep edildi.
TİHEK'e yapılan başvuru üzerine, otelden ve ETS Tur'dan yazılı görüş alındı.
Otel, rezervasyonu kapasite doluluğu nedeniyle alamadıklarını, 2021 yılının ekim ayında rezervasyon yapılabileceği belirterek, cinsiyet ayrımcılığı iddiasını reddetti.
ETS TUR: 'SÖZLEŞMEDE ERKEK REZERVASYONU KABUL EDİLEMEZ' MADDESİ VAR
ETS Tur ise, tesisle ilgili tasarrufta bulunma yetkilerinin olmadığını, otelle yapılan sözleşmede, tek, ikili ya da üçlü erkek rezervasyonun kabul edilmeyeceği maddesinin bulunduğunu ve başka otellerden rezervasyon imkanı olduğunu savundu.
TİHEK: CİNSİYET AYRIMCILIĞI YAPILDI
TİHEK, başvuruyla ilgili 1 Mart'ta yapılan toplantıda kararını verdi.
Avukat Ferat Çağıl ve akademisyen Hasan Onur Akay'ın başvurusunda cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden TİHEK, otel ve ETS Tur'un 15 bin lira idari para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK
TİHEK'in kararının ardından, başvuruculardan avukat Ferat Çağıl, manevi tazminat davası da açacaklarını belirtti.
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