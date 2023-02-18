Bakan Murat Kurum: Gaziantep'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen Gaziantep'te arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 16:45
Bakan Murat Kurum: Gaziantep'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi'nde açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Gaziantep ilimizde arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı" dedi.

Gaziantep depremden etkilenen 10 kentten biri. 

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 40 bin 642'ye yükseldi. 


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