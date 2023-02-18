Hatay, Şanlıurfa Malatya ve Kahramanmaraş’ta ev taşıma ücretine azami sınır getirildi

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 15:49

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 17:08

Hatay Valisi Rahmi Doğan yazılı açıklamasında, merkez Antakya ilçesi sınırları içinde ev taşıma ücretinin en fazla 5 bin lira olacağını duyurdu.

Doğan, "Antakya-Yayladağı 6 bin, Antakya-Reyhanlı 6 bin, Antakya-Arsuz 7 bin, Antakya-Erzin 8 bin lira, ev taşıma asansör bedeli 1000 lira olarak sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlem uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.

GAZİANTEP VALİLİĞİ EV TAŞIMA ÜCRETİNE AZAMİ SINIR KOYDU

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı mağdurlar üzerinden haksız kazanç elde etmesi yönünde ihbarlar alındığını belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını ifade eden Gül, "Maalesef bazı ahlaksızlar, depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 bin liradır. İslahiye-Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin, ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır."

ŞANLIURFA VALİLİĞİ EV TAŞIMA ÜCRETİNE AZAMİ SINIR KOYDU

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını aktaran Ayhan, "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin liradır. İlçeler arasında maksimum 8 bin liradır. Ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

MALATYA VALİLİĞİ EV TAŞIMA ÜCRETİNE AZAMİ SINIR KOYDU

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'dan başka illere gitmek isteyen depremzedelerin eşyalarını taşımak üzere Valilik Kriz Merkezi'nce, herhangi bir suistimale mahal verilmemesi amacıyla azami ücret belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Malatya, Battalgazi, Yeşilyurt ilçeleri sınırları dahilinde taşıma işlemleri 6 bin lira, diğer ilçeler 8 bin lira, Elazığ 8 bin lira, Kayseri 15 bin lira, Ankara 20 bin lira, İstanbul 30 bin lira olarak belirlendi. Bu rakamlara asansör bedeli dahil olup ayrıca 1000 lira işçilik ücreti de eklenecektir. Belirtilen fiyatlara uymayan firma veya taşıyıcı şahıslar hakkında depremzede vatandaşlarımızın Ticaret Bakanlığı Alo 175 çağrı merkezi numarasından, Alo CİMER 150 iletişim numarası veya Malatya Valiliği Açık Kapı https://www.acikkapi.gov.tr/ adresinden şikayeti halinde cezai işlem uygulanacaktır."

KAHRAMANMARAŞ’TA DA EV TAŞIMA ÜCRETLERİNE TAVAN FİYAT UYGULAMASI GETİRİLDİ

Kahramanmaraş Valiliği, il içi ve dışı ev eşyası taşımalarına tavan fiyat getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa şartlarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması, ülkemizin ekonomik düzeninin, kamu güvenliğinin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla il içi ve dışı ev eşyası taşımalarının rayiç bedel üzerinden yapılması zorunludur” denildi.

Yapılan düzenlemeye göre, 4+1’e kadar ev için evden eve eşya taşıma bedeli, şehir içi asansörlü evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil 7 bin TL, il sınırları dahilinde ilçeler arasında asansörlü evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil 10 bin TL, şehirler arası asansörlü evden eve eşya taşıma işinin 7 bin TL'ye ilave olarak (25 km'yi aşan kısmı için) kilometre başına 10 TL, ayrıca bin TL varış noktası asansör bedeli ile 2 bin TL varış noktası işçilik bedeli ve bin TL şoför ücreti eklenecek. Ayrıca, taşıma işlerinde sadece asansör kiralanması halinde 10. kata kadar asansör kiralama bedelinin bin TL üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli belirlendi.

Yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere, Valilik tarafından 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 9. maddesi uyarınca afet bölgesinde evden eve taşıma tarifelerinin bu şekilde uygulanacağı belirtildi. Valilik, bunun yanında Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.