Aydın'da 'uyuşturucu' ve 'tarihi eser' operasyonu: 1 tutuklama
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi.
MATERYALLERE EL KONULDU
Bir evde yapılan aramada 92,73 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanım aparatı, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 mermer heykel, 77 sikke, 16 adet kozalak şeklinde metal parçası, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 13 fişek ele geçirildi.
1 TUTUKLAMA
G.T., Ç.T. ve S.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden S.T. serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen Ç.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, G.T. tutuklandı.
Ele geçirilen eserler ise inceleme yapılmak üzere Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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