Bakan Nebati: 155,9 milyar liralık alacak yapılandırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kamu alacaklarının yapılandırılması kapsamında 5 milyon 876 bin 279 mükellefin başvuru yaptığını, 155,9 milyar TL tutarında alacağın ise yapılandırıldığını açıkladı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili verilerin açıklanması istemiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.
Gürer, önergesinde, “Kamu alacaklarında yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında başvuruda bulunan mükellef sayısı kaçtır? Yapılandırılan alacak miktarı ne kadardır? 2021 yılında kamuya ait satış yapılan konut, arazi, taşınmaz sayısı kaçtır? 2022 yılında Niğde ilinde satışı planlanan kamu kurum kuruluşu varlığı ( arazi, konut, şirket) var mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.
155,9 MİLYAR TL YAPILANDIRILDI
Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Nebati, 7326 sayılı Kanun kapsamında 5 milyon 876 bin 279 mükellef başvurusu bulunduğunu belirterek, “Toplam 155,9 Milyar TL tutarında alacak yapılandırılmıştır” dedi.
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