Bakan Nebati'den 'ekonominin sorumlusu kim' sorusuna yanıt

18 Şubat 2022 Cuma, 14:09

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun “Türkiye ekonomisinin sorumlusu kim” sorusunu yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, “Ülkemizde ekonomi yönetimine ilişkin politikalar, Anayasa, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde bütüncül yaklaşımla belirlenmekte ve uygulanmaktadır” dedi.

Tanrıkulu, Bakan Nebati’nin yanıtını değerlendirirken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonominin sorumlusu benim” sözünü hatırlattı ve “Hangisi doğru” diye sordu.

Nureddin Nebati, Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

“Ülkemizde ekonomi yönetimine ilişkin politikalar, Anayasa, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde bütüncül yaklaşımla belirlenmekte ve uygulanmaktadır”

Tanrıkulu, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Nebati’nin yanıtını şöyle değerlendirdi:

“2019 yılında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, Ankara Haymana mitinginde, ‘Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var’ demişti. Ben de Türkiye ekonomisinin sorumlusunun kim olduğunu Hazine ve Maliye Bakanı’na tek soru ile sordum. Gelen yanıtta ise Bakan bu sorumluluğu kurumlara yüklerken tekrar sormak lazım: Hangisi doğru ve Türkiye ekonomisinin sorumlusu kimdir?”