CHP'li Faik Öztrak, Bakan Nebati'nin Londra'ya gitme sebebini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunmuş ve çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ile görüşmüştü. Nebati'nin Londra gitmesi hakkında açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hazinenin yaklaşık 25 milyar $ dış finansmana ihtiyacı" olduğunu ve Londra'ya bu yüzden gidildiğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunmuştu.
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptıkları birebir görüşmelerin çok olumlu geçtiğini belirtmişti.
25 MİLYAR DOLARLIK İHTİYAÇ
Bakan Nebati'nin Londra temasları hakkında açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hazinenin 2022'de yaklaşık 25 milyar dolar dış finansmana" ihtiyacı olduğunu söyledi.
LONDRA'YA GİDİLME SEBEBİ
Öztrak, "Apar topar Londra'ya koşmalarının ve sürekli "Londra'ya selam vermemiz lazım" demelerinin nedeni de işte bu hakikatte yatıyor" ifadelerini kullandı.
Öztrak'ın açıklamaları şu şekilde:
Hazinenin 2022'de yaklaşık 25 milyar $ dış finansmana ihtiyacı var. Bu, benzer ekonomiler içinde, en yüksek dış finansman ihtiyacı.— Faik Öztrak (@faikoztrak) February 13, 2022
Apar topar Londra'ya koşmalarının ve sürekli "Londra'ya selam vermemiz lazım" demelerinin nedeni de işte bu hakikatte yatıyor. pic.twitter.com/JTao5tYD1x
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