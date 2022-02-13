CHP'li Faik Öztrak, Bakan Nebati'nin Londra'ya gitme sebebini açıkladı

13 Şubat 2022 Pazar, 20:52

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunmuştu.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptıkları birebir görüşmelerin çok olumlu geçtiğini belirtmişti.

25 MİLYAR DOLARLIK İHTİYAÇ

Bakan Nebati'nin Londra temasları hakkında açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hazinenin 2022'de yaklaşık 25 milyar dolar dış finansmana" ihtiyacı olduğunu söyledi.

LONDRA'YA GİDİLME SEBEBİ

Öztrak, "Apar topar Londra'ya koşmalarının ve sürekli "Londra'ya selam vermemiz lazım" demelerinin nedeni de işte bu hakikatte yatıyor" ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın açıklamaları şu şekilde: