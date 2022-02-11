Bakan Nebati'nin Londra görüşmesinde çarpıcı soru: Seçim sonuçlarını tanıyacak mısınız?

11 Şubat 2022 Cuma, 15:42

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra gezisi iktidarın dışarıdan algılanmasına ilişkin sinyal veriken, Türkiye’yi de nasıl bir seçim sürecin beklediğini gösteriyor.

Birgün'den Ozan Gündoğdu'nun aktardığına göre, Bakan Nebati, seçimlere giderken ülkede nasıl bir seçim ekonomisi uygulanacağından, serbest piyasa kurallarından taviz verilmeyeceğinden, seçimleri mutlaka kazanacaklarından bahsediyor. Fakat fon yöneticilerinin asıl ilgilendiği konu bu olmuyor.

''SEÇİM SONUÇLARINI TANIYACAK MISINIZ?''

Londra'daki toplantıya katılan ekonomist Timoty Ash,iktidardan bir yetkiliye, ''seçimleri kaybederseniz, iktidarı teslim edecek misiniz?” sorusunu yöneltti.

Timoty Ash, bu soruya verilen cevabı da kendi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Bu hafta bir AKP yetkilisi bana Erdoğan’ın yaklaşan seçimleri kaybetmesi halinde iktidardan vazgeçeceklerine ve iktidarı sorunsuz biçimde devredeceklerine dair güvence verdi”

ANKET DE YAPTI

Timoty Ash bununla da kalmıyor ve Twitter hesabında bir anket yapıyor.

Soru şu; “Erdoğan seçimi kaybederse iktidardan vazgeçecek mi?”

12 saatin sonunda ankete katılan yaklaşık 5 bin kişinin yüzde 54,5’i bu soruya “hayır vazgeçmeyecek” cevabını veriyor.