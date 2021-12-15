Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati için harekete geçildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi, iş insanı Seydullah Nebati’nin faiz açıklamaları sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Sermaye Piyasası Kurulu’nu göreve çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2021 Çarşamba, 22:31
Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati için harekete geçildi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi Seydullah Nebati, yarın gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısı ve açıklanacak faiz kararı öncesi Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada “Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Seydullah Nebati’nin bu sözlerine İYİ Parti’den tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Seydullah Nebati’yi, “Yahu siz kimsiniz? Ailecek mi yönetiyorsunuz bakanlığı? Millet diken üzerindeyken hangi sıfatla bu yorum!” diye eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Erdem, Sermaye Piyasası Kurulu’nu da etiketleyerek “Sermaye Piyasası Kurulu’nu göreve çağırıyorum! Bu manipülasyondur!” ifadelerine yer verdi.


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