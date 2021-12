CHP'li Türeli ve Ekonomist Zelyut'tan faiz kararı öncesi uyarı: 'Dolardaki kriz artmaya devam edecek!'

15 Aralık 2021 Çarşamba, 17:59

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ile ekonomist Evren Devrim Zelyut iktisadi gelişmeleri aktardı.

Zelyut ve CHP'li Türeli, Merkez Bankası'nın dövize dördüncü müdahalesinin ardından yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde CHP Ekonomi Masası TV’de yayımlanan programda faiz kararının pas geçilmesi ya da düşürülmesine ilişkin kurun durumunu açıkladı.

Zelyut Merkez Bankası’nın faizde pas geçmesi ya da düşürmesi durumunda kur ve ekonomide nelerin olacağı sorduğunda Türeli şu yanıtı verdi:

“Hükümetin öncelikle yaklaşımı değiştirmesi geriyor. Faiz sebeptir enflasyon sonuçtur tezi devam ediyor. Bu tezi savunmak için de biliyorsunuz farklı farklı argümanlar ortaya koyuyorlar. Önce biliyorsunuz bir çekirdek enflasyon oldu. Sonra işi cari işlemler açığıyla bağlantıladılar. Sonrasında yeni bir model deniyoruz dediler. Çin modeli dendi sonra başka modeller konuşuldu. Yani bu yaklaşım olduğu sürece bir biçimde piyasaların güveni istikrarını sağlamak mümkün gözükmüyor ve belirsizlikleri ortadan kaldırmak mümkün gözükmüyor. Şimdi yarın faizi ben biraz daha indireceklerini düşünüyorum. Sabit tutacaklarını değil bir miktar aşağı çekeceklerini düşünüyorum. Sabit kalırsa ne olur, sabit kalırsa bu seviyelerde devam eder. Bakın biraz önce baktım 14.60’ların üzerindeydi. 14.74’lere de çıktı 1 doların TL karşılığı. 15’leri zorluyor. 15lerin üzerine her an çıkabilir. Sabit kalsa dahi her an çıkabilir. Çünkü bu politika değişikliğini işaret etmeyecek. Aşağı indirirse daha da hızlı çıkar. Zaten 15’in eşiğinde. 15’i geçer. 16’ların üzerine çıkması kuvvetle muhtemel”

"DÖVİZ KURU PATLADI"

CHP'li Türeli, ekonomide OHAL ilan edilmesine ilişkin, "Merkez Bankası başkanı, aslında bir anlamda ya açıkça ya da konuşmalarında Türkiye’nin bir kriz içinde olmadığını bir anlamda yeni bir model denedekilerini, bununla Türkiye’nin sorunları çözeceklerini söylüyorlar" ifadelerini aktarırken şöyle devam etti:

"Enflasyonu aşağı indireceklerini söylüyorlar. Yani bir kriz ortamında olmadıklarını söyleyen bir hükümet var ortada. Enflasyon yükselirken Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonucu döviz kuru patladı. 1 Eylül’de, hatta eylül başında, hatta o zaman daha çekirdek enflasyona göre enflasyon hedeflemesi yapacağız düşünceleri ortaya atılmadan 8,30 TL idi bir doların TL karşılığı. Şu anki değeri 14.62 TL. Bunun nedeni tamamen Merkez Bankası’nın uyguladığı bu faiz politikası. Ekonomide yapılması gereken o günkü ortamda enflasyonun yükseldiği bir ortamda faizleri yükseltmek. En az enflasyon seviyesine çekmek hatta üstünde olmak, reel faiz vermektir"

YENİ BİR KUR ARTIŞI OLACAK MI?

Türeli, artan kur ile enflasyonun toplumu ezerek yeni kur artışlarına ilişkin, "Son dönemde yeni yazılan makalelerde, özellikle pandemi sonrası yazılanlarda 1,5 puan değil, 2,7 puan, 3 puan arasında enflasyonu arttırdığını görüyoruz. O kurdaki artış bir kere enflasyonu yukarı doğru çıkartacak. Enflasyondaki artış aynı şekilde kuru arttıracak. Kurun enflasyonu, enflasyonun kuru arttırdığı bir yapının içine doğru gidilecek. Bugünkü mevcut durumu devam ettirseniz bile 2022 yılında enflasyon yüzde 30’ların üzerinde gözüküyor. Ama bu yanlış politikalara devam edildiği takdirde, faiz indirimlerine, ekonominin gerçekleriyle uyumlu bir politika izlenmediği taktirde enflasyonun da kurun da daha yukarı çıkacağını göreceğiz” dedi.