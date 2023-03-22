Son dakika... Bakan Koca'dan 'deprem bölgesinde salgın' iddialarına yalanlama

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 17:47

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:49

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Felakette 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce kişi de evsiz kaldı.



Son olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki 'salgın hastalık' iddialarına ilişkin konuştu.

"HERHANGİ BİR SALGIN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hatay'da konuşan Koca, "Deprem felaketini yaşamış illerimizin hiçbirinde şu ana kadar herhangi bir salgın söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

İHALE İÇİN TARİH VERDİ

Koca ayrıca "Ankara'da Sami Ulus, Dışkapı ve Onkoloji Hastanelerinin yerine inşa edilecek yeni hastane projelerimiz tamamlandı. 28 Nisan’da ihalelerini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Bölgeden alınan verilen titizlikle incelendiğini ifade etmek isterim. Salgın hsatalık olduğuna ilişkin bir tespitin belirli kriterlerla yapıldığı unutulmamalıdır. Bölgedeki tüm illerimizden düzenli olarak numune alınıyor. Alınan numunelerde tespit edilen etkenler vaka kümelenmesi şeklinde, beklenenden fazla değildir. Elimizde salgın tanımı ile örtüşen veri yoktur. Deprem felaketini yaşamış illerimizde salgın söz konusu değildir.

* Su analizlerine düzenli olarak devam ediyoruz. Adıyaman'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması hala uygun değildir. Hatay'da Defne, Kırıkhan, Samandağ'da da uygun değildir. Şanlıurfa'da ise merkez Haliliye'de içme suyu kullanılmamalıdır.

* Yaşadığımız felaketin sebep olduğu yıkım bir takım tedbirlerin hayata geçirilmesinin elzem olduğunu gösterdi. Hastanelerimizin dayanıklılık kontrollerini yapmtırmaya devam ediyoruz. Daha önce riskli duruma gelen Sami Uluç hastanesi ile Dışkapı hastanesini tahliye ediyoruz.