Gelecek Partisi'nde deprem! İlçe teşkilatında toplu istifa: AKP'ye geçtiler

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 20:13

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 20:13

Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Şahin ile 20 partili, törenle AKP'ye katıldı.

ROZETİNİ KABAKTEPE TAKTI

AA'nın haberine göre AKP Avcılar İlçe Başkanlığı'ndaki törende Şahin'e rozeti, AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından takıldı. AKP Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu da diğer katılımcılara rozetlerini taktı.

'OYNANAN OYUNLARI GÖRÜYORUZ'

Törende konuşan Şahin, içeriden ve dışarıdan Türkiye üzerine oynanan oyunları gördüğünü ve bu vebalin parçası olmak istemediğini dile getirdi. Şahin, 2,5 yıldır Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanlığı yaptığını belirterek, "Vatan, millet bizim en kıymetlilerimizdir. Bunlar mevzubahisse gerisi teferruattır. Bütün koltukları, makamları bir kenara bırakır, gereğini yaparız. Biz de bunu yaptık" ifadelerini kullandı.