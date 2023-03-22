Gelecek Partisi'nde deprem! İlçe teşkilatında toplu istifa: AKP'ye geçtiler

Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve 20 yönetim kurulu üyesiyle birlikte istifa ederek AKP'ye geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 20:13
Gelecek Partisi'nde deprem! İlçe teşkilatında toplu istifa: AKP'ye geçtiler
Abone Ol google-news

Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Şahin ile 20 partili, törenle AKP'ye katıldı.

ROZETİNİ KABAKTEPE TAKTI

AA'nın haberine göre AKP Avcılar İlçe Başkanlığı'ndaki törende Şahin'e rozeti, AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından takıldı. AKP Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu da diğer katılımcılara rozetlerini taktı.

'OYNANAN OYUNLARI GÖRÜYORUZ'

Törende konuşan Şahin, içeriden ve dışarıdan Türkiye üzerine oynanan oyunları gördüğünü ve bu vebalin parçası olmak istemediğini dile getirdi. Şahin, 2,5 yıldır Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanlığı yaptığını belirterek, "Vatan, millet bizim en kıymetlilerimizdir. Bunlar mevzubahisse gerisi teferruattır. Bütün koltukları, makamları bir kenara bırakır, gereğini yaparız. Biz de bunu yaptık" ifadelerini kullandı.


Gelecek Partisi AKP istifa

İlgili Haberler

İYİ Partili Usta, Akşener masadan kalktığında istifa eden üye sayısını açıkladı

İYİ Partili Usta, Akşener masadan kalktığında istifa eden üye sayısını açıkladı
Vefa Salman istifa etti, Yalova Belediye Meclisi Mustafa Tutuk'u asaleten başkan seçti

Vefa Salman istifa etti, Yalova Belediye Meclisi Mustafa Tutuk'u asaleten başkan seçti
İstifa etmişti... Eski Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar 'güldüğü' depremzedelere 'şiir' yazdı

İstifa etmişti... Eski Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar 'güldüğü' depremzedelere 'şiir' yazdı

En Çok Okunan Haberler