Bakan Özhaseki açıkladı: Sıcaklıklar bugünden itibaren bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde bugünden itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 13:49
Bakan Özhaseki açıkladı: Sıcaklıklar bugünden itibaren bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacak
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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum."

Özhaseki, sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunarak, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.


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