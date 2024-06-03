Çorum'da 2 futbolcu sıcaklıktan baygınlık geçirdi!

Çorum'da oynanan Alacagücü - Mecitözüspor maçında 2 futbolcunun aşırı sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:20
Çorum'da 2 futbolcu sıcaklıktan baygınlık geçirdi!
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Çorum'un Alaca ilçesinde amatör ligde oynanan karşılaşma sırasında 2 futbolcu sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdi.

2 FUTBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Çorum Beltaş 2. Amatör Küme play-off grubu 3. hafta maçında Alacagücü, Mecitözüspor'u konuk etti.

Hava sıcaklığının 29 dereceye çıktığı ilçede, karşılaşma sırasında futbolculardan Koray Demir ve Rıdvan Mert Altınok fenalaştı. Baygınlık geçiren 2 futbolcu, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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