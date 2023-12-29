Bakan Özhaseki’den ‘rezerv alan’ açıklaması: ‘İstanbul’da 12 alan belirledik’

Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:47

Güncelleme: 29.12.2023 - 12:47

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tartışılan rezerv alanları, deprem konutları, TOKİ evleri gibi konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

CNN Türk’te katıldığı programda İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına dair konuşan Bakan Özhaseki, mera alanı diye geçen, orman vasfını yitirmiş arazilerin olduğu 12 yerin rezerv alanı olarak belirlendiğini açıkladı.

Özhaseki, "Buralarda yapacağımız hazır 450-500 bin konut olacak. Birisinin çevresinde Esenler, Eyüp var. Birisi Tuzla civarında. İlk etapta en riskli alanları buraya taşıyacağız. 1 milyona yakın konut yapacağız. Birkaç yıla bunları bitiririz biz. Kimseyi evinden etmek gibi bir derdimiz yok, tek derdimiz İstanbul'u depreme hazırlamak" dedi.

"İSTANBUL'DA RÜZGARDAN YIKILACAK EVLER VAR”

Özhaseki'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul'da 1 buçuk milyon riskli yapı var. En riskli olanların sayısı 600 bin ve acil dönüştürülmesi gerekiyor. Biz yeni düzenleme ile beraber eğer vatandaşların yarısından bir fazlası istiyorsa dönüşümü yapıyoruz. Yarısı bizden kampanyasını başlattık. Destek paketi açıkladık. İstanbul'da rüzgarda yıkılacak evler var. 100 bin lira sana para verelim diyoruz, çık evini bul. 10 sene boyunca 1 sene faizsiz 5 bin 500 lira ile başlayacak. Şu ana kadar bize 1 milyon 230 bin kişi başvurdu. 71 bin kişi binada hepsi anlaşmış, hemen başlayın dönüşüme dedik. 3 yıllık bir kampanya. İstanbul'a özel kentsel dönüşüm birimi kurduk."