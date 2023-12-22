Rezerv alan bölgesinde yeni gelişme: Yıkım kararını sosyal medyadan öğrendiler

Yayınlanma: 22.12.2023 - 14:49

Güncelleme: 22.12.2023 - 14:49

Deprem bölgesi Hatay’ın Antakya ve Defne ilçesinde ilan edilen 207 hektarlık rezerv alanda yeni bir gelişme yaşandı.

Rezerv yapı alanı ilan edilen alandaki mahallelerden Cumhuriyet, Cebrail, Emek, Aksaray ve Armutlu mahallelerinde bulunan az hasarlı ve hasarsız binalardan resen karot örneği alan Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bu binaların riskli yapı olduğuna dair karar örneğini binalara yapıştırarak ve muhtarlıklara bildirerek tebliğ etti. İtiraz için kendilerine iki gün süre (Cumartesi bitiyor) tanınan yurttaşlar ise gelişmeyi, muhtarların sosyal medyadan tebligat paylaşımı ile öğrendi.

Armutlu Mahallesi Gündüz Caddesi’nde riskli alan ilan edilen Zeynep Ali Paşa Apartmanı sakini bir yurttaş, gazetemize yaptığı açıklamada özel ekiplerin az hasarlı dediği binaya önce ağır hasarlı, itiraz sonucu da orta hasarlı raporu verildiğini belirtti.

Riskli ilanına ilişkin kendilerine mesaj atacağını söyleyen yetkililerden karot sonucunu da görmek istediklerini söyleyen yurttaş, buna karşın mesaj gelmediği gibi 21 Aralık akşamında binalarının riskli ilan edildiğini muhtarın sosyal medya hesabında gördüklerinin altını çizdi. Yurttaş, süreci şu sözlerle anlattı:

“SIRF CADDE ÜSTÜ DİYE YIKMAK İSTİYORLAR”

Binanın güçlendirilmesi için başvuruda bulunmuştuk. Bakan Özhaseki konuya ilişkin 'Siz yerimde olsanız az hasarlı binayı yıkar mısınız?' demişti. Buna karşın hasarlı birçok binaya dokunulmazken benim binam sırf cadde üstü diye yıkılmak isteniyor. Mesaj bile atılmıyor. Binayı incelettiğimiz mühendisler bile karara şaşırdı.

Özellikle sürecin belirsizliğine, aceleciliğine ve şeffaf olmamasına tepkiliyiz. Ayrıca muhtar, 'iki gün içinde itiraz edip de haklı çıkarsak bile yetkililerin binayı yıkma varsayımı ile masaya oturacağını' söyledi.

Haklı olsam bile seçme şansım yok. Benim binamı bana satacaksınız ve ben ne olacak hiçbir şey bilmiyorum. Muhalefet partileri süreci AYM’ye götüreceklerdi, ne oldu? Ayrıca bunlar, yalnızca bizim değil, bizim apartmanımızın bitişiğinde ve yine cadde üzerinde aynı kararın verildiği Nuraydın Apartmanı sakinlerinin de düşüncesi.”

“SOSYAL DEVLET OLMANIN GEREĞİ YAPILMALI”

Bu konulara akılcı yaklaşılması gerektiğine değinen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı İnal Büyükaşık, “Sosyal devlet anlayışı gereği depremzedelerin barınma sorununu çözmek devletin asli görevi ve depremzedeler açısından da anayasal bir haktır. Ancak bu süreç depremzedelerin mülkiyet hakkı gözetilerek, mağduriyet yaratılmadan çözülmelidir” dedi

Büyükaşık, ayrıca yurttaşlardaki en temel kaygının iktidarın süreç yönetiminde yarattığı belirsizlik ve bu belirsizlikten kaynaklı güvensizlik olduğunun da altını çizdi.

“ÖNGÖRÜSÜZLÜK DEĞİLSE KÖTÜ NİYET”

“Test sonuçları doğruysa bu insanlar, testlerde hata yapıldığı için bu zamana kadar hak sahipliğine başvuramadıklarından haksızlığa uğradılar” diyen Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Avukat Ecevit Alkan, test sonuçları yanlışsa da yine yurttaşların mağdur edileceğini belirtti. Alkan şöyle devam etti:

Orta, az hasarlı ve hasarsız binaların yıkılacağı yönündeki on görümüz maalesef bu işlemle doğrulanmış oldu. Vatandaşlara 23 Aralık Cumartesi gününe kadar itiraz süresi verilmiş olması öngörüsüzlük değilse kötü niyettir. Özellikle karot alma süreçlerinde yaşanan hukuksuzlukları belgelemek açısından vatandaşları karot alma sırasında video ve fotoğraf çekmeleri gerektiği konusunda uyarıyorum.”