Rezerv alan nedir? Rezerv alanı ilan edilirse ne olur? İstanbul'da rezerv alanı ilan edilen yerler neresi?

Yayınlanma: 22.12.2023 - 15:02

Güncelleme: 22.12.2023 - 15:03

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanundaki 'rezerv yapı alanı' tanımında değişikliğe gidildi.

REZERV ALAN NEDİR?

Şu an yürürlükte bulunan yasaya göre, rezerv yapı alanı, "Bu kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya idarenin talebine bağlı olarak veya resen bakanlıkça belirlenen alanlar" şeklinde tanımlanıyor.

Ancak Meclis’e sunulan teklif ile 'yeni yerleşim alanı olarak' ifadesi maddeden çıkarılırken mevcut yerleşim alanları da 'rezerv yapı alanı' ilan edilerek kamulaştırılabilecek.

REZERV ALANI KİMLER BELİRLER?

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri de, Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir.

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunulabilmesi

için; bu talebin, talebe

konu taşınmazların maliklerinin tamamının muvafakati ile yapılması ve bu taşınmazların yüzölçümlerinin yüzde yirmi beşinin mülkiyetinin, geliri dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere, Bakanlığın uygun gördüğü, bağlı veya ilgili kuruluşuna veyahut İdareye veya TOKİ'ye devrine muvafakat edilmesi gerekir.

İSTANBUL'DA REZERV ALANLAR NEREDE?

Risk altındaki binalarda yaşayan nüfusa yönelik kalıcı yerleşimler önerilerek yoğun yapılaşma ve donatı alanlarının eksikliğini gidermek, hisseli mülkiyet problemlerine çözüm üretebilmek amacıyla yetki alanımızda bulunan rezerv yapı alanlarında; kentsel dönüşüme yönelik üretilecek konutlarda Kentsel Dönüşüm Modeli kurgusunun geliştirilmesi ve /veya buradan elde edilecek gelirlerin kentsel dönüşüm çalışmaları için finansman kaynağı olarak kullanılarak vatandaşlarımıza yaşam kalitesi yüksek, sosyal donatı standartları arttırılmış bir mahalle ortamının sunulması hedeflenmekte.

Bayrampaşa: İsmetpaşa mahallesi

Kartal: Karlıktepe mahallesi

Sultangazi: Esentepe- Cebeci Mahalleleri

Avcılar: Yeşilkent Mahallesi

9 Kasım 2023’te 6036 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ile Antakya ve Defne’yi kapsayan 270 hektarlık alan rezerv yapı alanı olarak ilan edildi. Bu düzenleme ile hasarsız ya da az hasarlı yapılar da yıkılabilecek. Böylece Türkiye'de ilk kez bir yerleşim alan rezerv alanı ilan edilmiş oldu.