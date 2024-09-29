Bakan Şimşek Çin’e gidecek

Yayınlanma: 29.09.2024 - 17:31

Güncelleme: 29.09.2024 - 17:31

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 75’inci yıldönümüAnkara’da bir otelde verilen resepsiyon ile kutlandı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı. Resepsiyonda konuşan Bakan Şimşek, iki ülke arasındaki üst düzey temasların son dönemde ivme kazandığını belirterek, “Türkiye- Çin Hükümetler Arası İş Birliği Komitesi Eş Başkanı olarak yakında Çin’i ziyaret edeceğim. Bu ziyarette ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirmeye çalışacağız. Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkiler her geçen yıl daha da ivmeleniyor. Çin bizim için Asya’da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağımız. Geçen yıl 48 milyar doları aşan ticaret hacmimizin daha dengeli bir şekilde gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda Çinli yatırımcıların son dönemde ülkemize artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor iş birliğimizin farklı alanlarda daha da güçlenmesini ümit ediyoruz” dedi.

'SİYASİ GÜVENİ DERİNLEŞTİRECEĞİZ'

Çin tarzı modernleşme yoluyla güçlü bir devletin kapsamlı bir şekilde tesis edilmesi ve ulusun canlandırılması için Çin’in yeni bir yolculuğa çıktığını ifade eden Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ise "75 yıldan beri, Çin Komünist Özgü Partisi'nin (ÇKP) liderliğinde tüm etnik gruplardan insanlar Çin'e sosyalizm yolunu başarıyla açmış ve hızlı ekonomik kalkınma ve uzun vadeli sosyal istikrar gibi 2 büyük mucize yaratmıştır. 2023 yılında, Çin'in dünya ekonomisindeki payı yüzde 17'ye çıkmış, küresel ekonomik büyümeye yaptığı katkı oranı üst üste birkaç senedir yüzde 30’un üzerindedir. Birbirimizin hassasiyetlerini temel kararlılıkla destekleyeceğiz, birbirimizin kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunda ilerlemesini destekleyeceğiz. Karşılıklı siyasi güveni derinleştirerek ikili ilişkilerin gelişmesi için daha sağlam bir temel atacağız. Kalkınma stratejilerinin üzere Çin- Türkiye hükümetler arası entegrasyonunu güçlendirerek, modernleşmeyi teşvik etmek için ele ele vereceğiz. Daha üst düzeyde karşılıklı yarar ve ortak kazanç elde edebilmek İşbirliği Komisyonu gibi mekanizmalara tam anlamıyla işlerlik kazandıracağız" ifadelerini kullandı.