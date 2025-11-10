Bakan Şimşek enflasyonu bu kez de sektörün geç tepkisini bağladı: Sektör ‘geç tepki’ veriyormuş!

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, yurttaşın enflasyon gündemini Meclis’e taşıyarak TBMM Başkanlığı’na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Ersever önergesinde “Türkiye’nin Haziran 2025 itibarıyla OECD ülkeleri arasında yüzde 35 genel enflasyon oranıyla zirvede yer almasının temel ekonomik ve yapısal nedenleri nelerdir? Bu yüksek enflasyonun vatandaşların yaşam kalitesi üzerindeki etkileri bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir? Bu yüksek enflasyon ortamında sosyal destek programları ve ekonomik önlemler kapsamında hangi adımlar atılmaktadır?” sorularını yöneltti. Önergeye yanıt veren Şimşek, “dezenflasyon sürecinde önemli ilerleme kaydedildiğini” savundu. Gıda enflasyonundaki düşüşte 2024 yılının ikinci yarısından itibaren hızlanma olduğunu belirten Şimşek, eylül ayındaki yüzde 35’lik gıda enflasyonunu yine “zirai don ve kuraklığa” bağladı. Şimşek, meyve ve sebze fiyatlarının bu iki nedenden yüksek olduğunu ileri sürdü.

‘GERİYE DÖNÜK FİYAT DAVRANIŞI VAR’

Bunun dışında hizmet sektörünün dezenflasyona geç tepki verdiğini de söyleyen Şimşek “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hizmetler sektörü dezenflasyon politikalarına daha geç tepki vermekte; kira ve eğitim gibi alt kalemler başta olmak üzere geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olması nedeniyle katılık sergilemektedir” dedi. Şimşek gelecek döneme ilişkin ise “Önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele, enflasyonda tek haneli rakamlara yeniden ulaşıp kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlı bir şekilde sürdürülecektir. Ayrıca vergide adaleti güçlendirmeye ve sosyal transferler aracılığıyla firsat eşitliğini artırmaya yönelik politikalarla toplumun tüm kesimlerinin refahının artması ve gelir dağılımının iyileşmesi sağlanacaktır” değerlendirmesini yaptı.