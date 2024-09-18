Bakan Şimşek: Vergi kaçakçılığının tespitinde daha etkili yöntemleri devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yapay zekanın da desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde ve cezalandırılmasında daha etkili yöntemleri devreye alıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Vergi kaçakçılığının tespitinde daha etkili yöntemleri devreye alıyoruz
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DHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 13:04

Türkiye'de ekonominin temel tartışma konularından biri olan vergi ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kısa bir açıklama geldi.

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, vergide adaleti sağlamak için yapay zekanın da desteğiyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti. 

Şimşek, "Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yapay zekanın da desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde ve cezalandırılmasında daha etkili yöntemleri devreye alıyoruz" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #Mehmet Şimşek #vergi #Vergi kaçakçılığı

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