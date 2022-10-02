Bakan Soylu Eren Abluka operasyonunun başlatıldığını açıkladı

02 Ekim 2022 Pazar, 09:43

Bakan Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Şırnak'ta Kaval Dağı Bestler Dereler bölgesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinin açılışını gerçekleştirdi.

2022-2023 sonbahar kış dönemi Eren Abluka operasyonlarına başlıyoruz" diyen Soylu, dün itibarıyla jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularının yer aldığı 1600 personelden oluşan 125 timle ilk sonbahar, kış operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarına ilişkin Soylu, şöyle dedi:

"Kaval Dağları da şahit olsun 29 Ekim 2023'te bu ülke sınırları içerisinde, bu kahramanlarımızın ortaya koymuş olduğu cesaret, bilgi, birikim, tecrübe ve hakikaten büyük bir muharebe gücü sağlayan bir anlayışla sınırlarımızın içerisindeki kırsalda tek bir terörist kalmayacak. Tabi Meclis'teki teröristleri saymıyoruz. Ve özellikle 246 bölgede, 1 Ekim 2022, 15 Nisan 2023 tarihleri arasında toplam 8 bin 555 operasyon gerçekleşecek. Burada inşallah 15 Nisan'a vardığımızda terörist sayısı daha da azalmış, daha çok mağaralarına girilmiş, daha çok mühimmatları ele geçirilmiş şekilde bu dağlar tertemiz olacak. Bu dağlar bizimdir bu dağlar bu büyük milletindir. Bu dağlar kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, hürriyetimizin, tam bağımsızlığımızın sembolüdür. Dün sabah başlayan 'Eren Abluka Sonbahar Kış Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonunda 2 terörist sarı torbaya girmiştir. Bu iki teröristin de kırsal yapılanmada olduğu, isimleri, kod isimleri hangi alanda terör faaliyetleri yürüttükleri arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiştir. Bu iki terörist ile makineli tüfek, 3 keskin nişancı tüfeği, piyade tüfeği, kaleşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 7 el yapımı patlayıcı, 3 dürbün ve bunların sığındıklarını tespit ettiğimiz 8 sığınak, 3 bin 500 mühimmat ele geçirilmiştir."