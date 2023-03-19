Bakan Süleyman Soylu konuştu: Afetzedelere ilk ödemeler...
Şanlıurfa’da selin etkili olduğu bölgede inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mağdur olan yurttaşlara ilk ödemelerin gerçekleştirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’da selden etkilenen yurttaşları ziyaret etti.
"ÖDEMELERİN İLKİNİ EVLERE YAPTIK"
Selin vurduğu sokakları gezip evlerin son durumunu kontrol eden Bakan Soylu, dün gece yaşanan sağanak yağışta alınan önlemler sonucu herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Burada, belediyelerimiz, ilgili kamu birimlerimiz, jandarmamız, askerimiz, polisimiz burada el birliğiyle, iş makinelerimiz, Allah razı olsun herkes büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Ödemelerin ilkini evlere yaptık. Daha sonra eşyaları da Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde gerçekleştireceğiz."
Gazetecinin, “Deprem bölgesinde çadır kent ve konteyner kent vardı, burası için düşünülüyor mu?” sorusuna ise Soylu, “Değerlendiriyoruz” yanıtını verdi.
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