Bakan Vahit Kirişci açıkladı: Ödemeler hesaplara aktarıldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 527 milyon TL pancar bedel ödemesinin bugün üreticilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı Twitter'dan pancar bedel ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.
Bakan Kirişci'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
"Türkşeker aracılığıyla 527 milyon TL pancar bedel ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Böylelikle 2022-2023 pancar üretim sezonu boyunca ayni ve nakdi avans dahil toplamda 9 milyar 506 milyon TL çiftçimizin hesaplarına aktarılmış ve tüm ödemeler tamamlanmıştır."
Türkşeker aracılığıyla 527 milyon TL pancar bedel ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktardık.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) February 17, 2023
Böylelikle 2022-2023 pancar üretim sezonu boyunca ayni ve nakdi avans dahil toplamda 9 milyar 506 milyon TL çiftçimizin hesaplarına aktarılmış ve tüm ödemeler tamamlanmıştır. pic.twitter.com/Pq0zdolx2p
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