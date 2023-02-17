Bakan Vahit Kirişci açıkladı: Ödemeler hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 527 milyon TL pancar bedel ödemesinin bugün üreticilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 21:08
Bakan Vahit Kirişci açıkladı: Ödemeler hesaplara aktarıldı
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı Twitter'dan pancar bedel ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Kirişci'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türkşeker aracılığıyla 527 milyon TL pancar bedel ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Böylelikle 2022-2023 pancar üretim sezonu boyunca ayni ve nakdi avans dahil toplamda 9 milyar 506 milyon TL çiftçimizin hesaplarına aktarılmış ve tüm ödemeler tamamlanmıştır."


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