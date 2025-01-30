Bakan Tekin açıkladı: Özel okulda görev yapan öğretmenlere yeşil pasaport hazırlığı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 18:28

Güncelleme: 30.01.2025 - 18:52

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Özel Okullar Derneğince "Türkiye'de ve Dünyada Özel Okullar" temasıyla Antalya'da düzenlenen "23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu"nun açılışına katıldı.

Özel okullar konusundaki düşüncelerinden dolayı muhalefet tarafından sürekli eleştirildiğini anlatan Tekin, "Bu ülkede özel okul, kamu okulu diye ayrım yok, her ikisi de kamu hizmeti görüyor. Biz de bu hizmetin sağlıklı götürülmesi için kamusal görevlerimizi yerine getireceğiz, beraber çalışacağız, öyle de yürütüyoruz" diye konuştu.

Tekin ayrıca, özel okulda görev yapan öğretmenlere yeşil pasaport verilmesinin de gündemlerinde olduğunu bildirdi.

"SİZLERİ FETÖ VESAYETİNDEN KURTARMIŞ OLDUK"

Türkiye'nin, 2002-2003'te 367 bin 145 derslikle eğitim öğretime başladığını anlatan Tekin, "2024-2025 eğitim öğretim yılına 734 bin 884 derslikle başladık. 2002-2003 eğitim öğretime 540 bin öğretmenle başladık. Şu anda 1 milyon 239 bin öğretmenimiz var. Eğitim öğretim süreçlerini birlikte yürütüyoruz" dedi.

Tekin, 2002'de 2 bin 395 özel okul içerisinde FETÖ'nün sayıca az da olsa sektörü domine eden bir yapısı olduğunu belirterek, "Bence burada teşekkürü hak ettiğimiz bir başka konu da sizleri FETÖ vesayetinden kurtarmış olduk, bu da önemli bir adımdı" diye konuştu.