Ticaret Bakanlığı'ndan yeşil pasaport hamlesi!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 09:57

Güncelleme: 16.01.2025 - 09:57

Ticaret Bakanlığı, 2025 Yılı İhracat Eylem Planı’nı açıkladı. 77 maddelik plan, ihracatçılara finansman desteği sağlanmasından yeşil pasaport uygulamasının genişletilmesine kadar birçok yeni düzenlemeyi içeriyor. Bu kapsamda, 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport verilmesi planlanırken, hizmet ihracatçıları için hususi damgalı pasaport düzenlemeleri de gündemde.

FİNANSMAN MALİYETLERİ AZALTILIYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat finansman maliyetlerinin düşürüleceğini ve Eximbank’ın 2025 hedefleri doğrultusunda 50 milyar dolarlık destek sağlayacağını açıkladı. Bakan Bolat, ihracatçılar için 160 milyar TL’lik kredi kefalet desteği sağlanmasının planlandığını belirtti. Ayrıca, uzak ülkelere ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere yönelik ihracatta finansman önceliği verileceğini vurguladı.

YENİ PAZAR VE FUAR DESTEKLERİ

Plan, ticaret heyetleri, fuar destekleri, marka teşvikleri ve yeni pazar odaklı kredi programları gibi birçok desteği kapsıyor. Bu yıl 269 ticaret heyeti düzenlenmesi, 65 yurt içi ve 330 yurt dışı fuar organizasyonu yapılması hedefleniyor. Ayrıca, ihracatçılar için 12 bin Pazara Giriş Belgesi’ne destek sağlanacak.

İHRACATÇILAR 2025’TEN ÜMİTLİ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2024’ün zorlu bir yıl olduğunu ancak 2025 yılı için ümitli olduklarını belirtti. Gültepe, ihracatın ikinci yarıdan itibaren ivme kazanacağını ve 280 milyar dolarlık ihracat hedefinin yakalanabileceğini söyledi. Özellikle finansman desteklerinin artırılmasıyla ihracatçılar için yeni fırsatlar yaratılması bekleniyor.