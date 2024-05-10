Bakan Tekin canlı yayında açıkladı: Yeni yasa yolda, öğretmene şiddette ceza artacak

Yayınlanma: 10.05.2024 - 17:04

Güncelleme: 10.05.2024 - 17:04

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan’ın, 17 yaşındaki Y.K.'nın silahlı saldırısıyla hayatını kaybetmesinin ardından atılacak adımlara ilişkin CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Tekin, "Bu konularla ilgili öğretmen arkadaşlarımızın talepleri, caydırıcılığa yönelik talepler oldu. Yeni bir öğretmenlik meslek kanunu hazırladık. Bunun içinde okulda şiddeti önlemeye yer veriyoruz. Caydırıcı nitelikte tedbirler alacağız. Hem idari hem de hukuki açıdan tedbirler alıyoruz" dedi.

Bakan Tekin ayrıca, "Öğretmene şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Son olarak sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımızın da yaptıkları işin kamu görevlisi gibi kabul edilip devlet okullarındaki öğretmenlerimiz gibi yukarıdaki saydığım hususlar gibi değerlendirilmesi sağlanacak. Okullarımızdaki güvenlik görevlisi sayısını artırıp daha güçlü bir mekanizma kuracağız" ifadelerini kullandı.

Yusuf Tekin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Malesef çok üzücü bir olay oldı. Hep beraber tedbir alırsak çözebileceğimiz konular. Haziran ayından itibaren aldığımız tedbirler olayların yaşanmaması için çaba gösterdik. Valilerle yaptığımız toplantıda da gündemlerden bir tanesi okuldaki güvenlik tedbirleriydi."

"CAYDIRICI NİTELİKTE TEDBİRLER ALACAĞIZ"

"Bu konularla ilgili öğretmen arkadaşlarımızın talepleri, caydırıcılığa yönelik talepler oldu. Yeni bir öğretmenlik meslek kanunu hazırladık. Bunun içinde okulda şiddeti önlemeye yer veriyoruz. Caydırıcı nitelikte tedbirler alacağız. Hem idari hem de hukuki açıdan tedbirler alıyoruz.

"TUTUKLU YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

"Öğretmen kanuna koyduğumuz madde ile öğretmenlerimize yönelik şiddette cezaların %50 artırıcı bir madde koyuyoruz. Bu fiili işleyenlerin hafif cezalarının ertelenmesi hükümleri vardı. Biz öğretmenlerimize yönelik bu cezaların ertelenmesinin engellenmesini istedik. Öğretmene şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Son olarak sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımızın da yaptıkları işin kamu görevlisi gibi kabul edilip devlet okullarındaki öğretmenlerimiz gibi yukarıdaki saydığım hususlar gibi değerlendirilmesi sağlanacak. Okullarımızdaki güvenlik görevlisi sayısını artırıp daha güçlü bir mekanizma kuracağız. Bize ulaşan taşkınlık söz konusu olmadı."

"ÖĞRETMENLERİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

"Biz en az öğretmen arkadaşlarımız kadar bu sürecin işleyişinden rahatsızız ve gerekli tedbirleri alacağız. Ben öğretmenlerimizin hukukunu korumak anlamında şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz, öğretmen arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Kesinlik buna müsaade etmeyeceğiz."

"DÜZENLEMENİN HAZİRAN BAŞINDA YASALAŞMASINI BEKLİYORUZ"

"Yasal düzenleme şu anda ilgili kurullarla görüşülüyor. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilmiş olur. TBMM'nin takvimine göre Haziran ayı başında yasalaşacağını düşünüyoruz."

NE OLMUŞTU?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) 7 Mayıs'ta silahla ateş etmişti. Odasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmış, ertesi gün sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.