Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin; "2023 KPSS puanıyla atamayı mutlaka yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki hafta sayıyı ve branşları açıklamış oluruz" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 21:27
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını cevapladı. 

Öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Bakan Tekin "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımızla da konuştuk. Çocuklarımız endişe etmesinler, 2023 KPSS puanıyla atamayı mutlaka yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki hafta sayıyı ve branşları açıklamış oluruz" dedi.

Önümüzdeki yılın müfredatının yeniden düzenleneceğine ve seyreltileceğine ilişkin konuşan Tekin, şunları söyledi:

"Eğitim-öğretimden sorumlu genel müdürlükler değişiklik taslağını hazırlıyorlar, Talim-Terbiye Kurulu Başkanlığı'yla paylaşıyorlar. Talim-Terbiye Kurulu ön incelemelerini yapıyor. O süreç biter bitmez de askıya çıkacağız. Son incelemeleri yapıyorlar, muhtemelen önümüzdeki hafta bitirmiş olacaklar. OECD'nin derecelendirme mekanizmalarındaki kamuoyunun bizimle yarıştırdığı ülkelerin müfredat yoğunluğuyla bizimkini karşılaştırdık ve oradaki yoğunluğa yaklaştırmaya çalıştık. Yaklaşık 2 katına yakın müfredat yüklediğimiz ülkeler var.

O ülkelerde olduğu gibi beceri temelli değil, bilgi temelli veriyoruz. Bahsettiğimiz ülkelerde çocukların aldıkları eğitimi gündelik yaşam becerilerine dönüştürüp dönüştürülemediği ölçülürken, biz zaten normal bilgi olarak veriyoruz. Halbuki bahsettiğimiz o sınavlarda bunlar ölçülüyor. Ülkemizde öğretmenler, müfredatı veremedikleri için başarısız oluyorlar. Halbuki bunu biraz seyreltsek, çoçuklarımızın kapasitesine uygun ve öğretmenlerimizin süresinde yetiştirebilecek hale getirsek çocuklarımız daha rahat öğrenecek. Ortalama yüzde 35'in üzerinde seyreltme olacak."


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