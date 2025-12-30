Bakan Tekin, MESEM’le ilgili ‘güvencesizlik’ sorusuna yanıt verdi: ‘Ülkenin meslek sahibi insan ihtiyacı karşılanıyor’

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.12.2025 04:00:00
Sarp Sağkal
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin MESEM projesi kapsamında neden ucuz ve güvencesiz iş gücü olarak çalıştırıldığı sorusuna karşı projenin “Türkiye’nin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek” için olduğunu söyledi. Tekin, MESEM’in öğrencilere meseleki beceri kazandırmayı ve genel kültürlerini artırmayı amaçladığını savundu.

DEM Partili Ali Bozan, çocuk ölümleriyle gündeme gelen MESEM projesini Meclis gündemine taşıyarak TBMM Başkanlığı’na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bozan önergesinde “Mesleki eğitim adı altında öğrencilerin bakanlık eliyle, özel sektörde güvencesiz bir şekilde MESEM gibi uygulamalar kullanılarak ucuz, güvencesiz iş gücü olarak sermayeye hizmet ettirilmesinin nedeni nedir?” sorusunu yöneltti. 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ DEĞİLMİŞ

Önergeye yanıt veren Tekin, MESEM projesinin temelinin Anadolu’da 11. yüzyıldan itibaren görülen Ahilik kültürüne dayandığını söyledi. “Bu program, öğrencileri iş hayatına hazırlayarak hem mesleki beceriler kazanmalarını hem de öğrencilerin genel kültürlerini geliştirmelerini amaçlamaktadır” iddiasında bulunan Tekin, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Asgari Yaş Sözleşmesi’ni işaret ederek “Bu doğrultuda öğrencilerin mesleki eğitim kapsamında işletmelerde bulunması ve burada beceri eğitimi almaları çocuk işçiliği kapsamında değerlendirilmemektedir” dedi. 

Ülkenin nitelikli iş gücü ihtiyacı olduğunu belirten Tekin “Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması çerçevesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması; başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda mesleki eğitim merkezleri ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdürmektedir” değerlendirmesini yaptı.

