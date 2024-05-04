Bakan Tekin, öğretmen atamaları için tarih verdi

Bakan Yusuf Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 14:38
Bakan Tekin, öğretmen atamaları için tarih verdi
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ayın ilk cumartesi günü farklı illerde düzenlenen "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında bu kez Diyarbakır'daki öğretmenlerle merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale Açık Hava Müzesi'nde bir araya geldi.

AA'da yer alan habere göre, bugüne kadar ikişer kez İstanbul ve Ankara'da olmak üzere Eskişehir, Konya, Kastamonu, Sivas, İzmir ve 10'uncusu Diyarbakır'da gerçekleştirilen buluşmalarda Tekin, öğretmenlerle sohbet etti.

Kadim mirası yansıtan şehirlerden biri olan Diyarbakır'da bulunmaktan mutlu olduğunu kaydeden Tekin, eğitimde rotalarını öğretmenlerle birlikte belirlediklerini söyledi.

'DERS SÜRELERİMİZ MEVCUT HALİYELE DEVAM EDECEK'

Yeni taslağa göre müfredatın sadeleştirildiği gerekçesiyle ders sürelerinin kısalıp kısalmayacağı konusunda bir soru üzerine Tekin, "Müfredat değişikliğinin ders sürelerine etkisi söz konusu değil. Bu anlamda ders saatlerinde herhangi bir artış veya azalma olmayacak. Ders sürelerimiz mevcut haliyle devam edecek" dedi

TARİH VERDİ

Öğretmen atamalarıyla ilgili gelen bir soru üzerine Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sorular üzerine Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

Tekin, şöyle devam etti:

"Kanun, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak."

Kendilerine verdiği değer için şükranlarını sunan öğretmenlere Tekin, "Öğretmenlerime her daim sahip çıkacağımın ve onların hukukunu korumaya devam edeceğimin bilinmesini istiyorum. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde azimle çalışalım" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunun görüş ve önerilene sunulan yeni öğretim programı hakkında görüşlerini ileten öğretmenler de mevcut konuları yetiştiremediklerini, dolayısıyla yeni müfredatın hafifletilmesi ve sadeleştirilmesinin isabetli bir adım olduğunu kaydetti.


MEB haberleri Atama haberleri atama kararı haberleri

İlgili Haberler

Ergin Ataman: 'Kutlama yapmanın bir anlamı yok'

Ergin Ataman: 'Kutlama yapmanın bir anlamı yok'
İsrail ordusunda üst düzey atamalar yapıldı

İsrail ordusunda üst düzey atamalar yapıldı
Yeni müfredatta bilimsel eğitimi yok sayan MEB’in öğretmen atamasındaki yeni kriteri: Manevi yeterlilik

Yeni müfredatta bilimsel eğitimi yok sayan MEB’in öğretmen atamasındaki yeni kriteri: Manevi yeterlilik
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
Hugh Jackman, yeni Robin Hood filminde başrolde: işte detaylar…

Hugh Jackman, yeni Robin Hood filminde başrolde: işte detaylar…
Son Dakika... ENAG nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... ENAG nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı Hidalgo ile bir araya geldi

İBB Başkanı İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı Hidalgo ile bir araya geldi
Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!

Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!
Galatasaray’ın mayıs şovu: Son 5 şampiyonlukta 19 galibiyet

Galatasaray’ın mayıs şovu: Son 5 şampiyonlukta 19 galibiyet
Yazarımız Barış Terkoğlu'na hapis cezası... Karara tepki yağıyor: 'Özgürce suç işlensin diye…'

Yazarımız Barış Terkoğlu'na hapis cezası... Karara tepki yağıyor: 'Özgürce suç işlensin diye…'
Fenerbahçe’ye Oosterwolde’den İyi Haber: Erken Dönme İhtimali Arttı

Fenerbahçe’ye Oosterwolde’den İyi Haber: Erken Dönme İhtimali Arttı