Bakan Tekin, öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Yusuf Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur" açıklaması yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ayın ilk cumartesi günü
farklı illerde düzenlenen "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında
bu kez Diyarbakır'daki öğretmenlerle merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale Açık Hava
Müzesi'nde bir araya geldi.
AA'da yer alan habere göre, bugüne kadar ikişer kez İstanbul
ve Ankara'da olmak üzere Eskişehir, Konya, Kastamonu, Sivas, İzmir ve 10'uncusu
Diyarbakır'da gerçekleştirilen buluşmalarda Tekin, öğretmenlerle sohbet etti.
Kadim mirası yansıtan şehirlerden biri olan Diyarbakır'da
bulunmaktan mutlu olduğunu kaydeden Tekin, eğitimde rotalarını öğretmenlerle
birlikte belirlediklerini söyledi.
'DERS SÜRELERİMİZ MEVCUT HALİYELE DEVAM EDECEK'
Yeni taslağa göre müfredatın sadeleştirildiği gerekçesiyle
ders sürelerinin kısalıp kısalmayacağı konusunda bir soru üzerine Tekin,
"Müfredat değişikliğinin ders sürelerine etkisi söz konusu değil. Bu
anlamda ders saatlerinde herhangi bir artış veya azalma olmayacak. Ders
sürelerimiz mevcut haliyle devam edecek" dedi
TARİH VERDİ
Öğretmen atamalarıyla ilgili gelen bir soru üzerine Tekin,
"Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş
bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sorular
üzerine Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, hizmet içi
eğitimine kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir düzenleme yaptıklarını belirtti.
Tekin, şöyle devam etti:
"Kanun, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve
sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten
korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak."
Kendilerine verdiği değer için şükranlarını sunan
öğretmenlere Tekin, "Öğretmenlerime her daim sahip çıkacağımın ve onların
hukukunu korumaya devam edeceğimin bilinmesini istiyorum. Yeter ki birlik ve
beraberlik içinde azimle çalışalım" ifadelerini kullandı.
Kamuoyunun görüş ve önerilene sunulan yeni öğretim programı hakkında görüşlerini ileten öğretmenler de mevcut konuları yetiştiremediklerini, dolayısıyla yeni müfredatın hafifletilmesi ve sadeleştirilmesinin isabetli bir adım olduğunu kaydetti.
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