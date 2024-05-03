Ergin Ataman: 'Kutlama yapmanın bir anlamı yok'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:42
Ergin Ataman: 'Kutlama yapmanın bir anlamı yok'
Abone Ol google-news

THY EuroLeague Play-off dördüncü maçında Ergin Atamanlı, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman maçı yorumlayarak, "Müthiş bir karakter ortaya koyduk. Son altı dakikada yedi sayı geri düştükten sonra geri dönüp kazanmak hiç kolay değildi. Yine de bugün maçı kazanıp seriyi OAKA'ya taşımak için sahaya çıkmıştık. Elbette bu galibiyetin keyfini çıkaracağız ama bir yandan da sakin kalmamız lazım, karşımızda çok tehlikeli bir takım var. Maccabi çok iyi bir takım. Buna rağmen bugün sahaya müthiş bir karakter koyduk, son maçta OAKA'da harika bir atmosfer olacaktır. O maçta da iyi basketbol oynamamız lazım" dedi. 

Sözlerine devam eden tecrübeli antrenör, "Serinin üçüncü ve dördüncü maçları arasındaki en büyük fark Kostas Sloukas'tı. Sloukas bugün sahaya karakter koydu, attığı sayıların yanı sıra takım arkadaşlarına pozisyon yarattı. Bugünkü performansı bizim için çok önemliydi. Diğer oyuncularımız da çok iyiydiler, bir önceki maça göre daha agresiftik. Ribaundları domine ettik ve çok önemli bir galibiyet aldık. Hayal kurmaya devam ediyoruz, OAKA'da farklı bir maç bizi bekliyor" sözlerini sarf etti. 

"Maç sonunda oyuncularınız sevinirken siz çok sakindiniz, bunun sebebi neydi?" şeklinde gelen soruya cevap veren Ergin Ataman, "Final Four'a kalırsak sevinirim, şu an kutlama yapmanın bir anlamı yok" şeklinde konuştu.


ergin ataman haberleri Panathinaikos haberleri maccabi tel aviv haberleri

İlgili Haberler

Ergin Atamanlı Panathinaikos seriyi son maça taşıdı

Ergin Atamanlı Panathinaikos seriyi son maça taşıdı
Ergin Ataman'dan yenilgi açıklaması: 'Ne olduğunu bilmiyorum'

Ergin Ataman'dan yenilgi açıklaması: 'Ne olduğunu bilmiyorum'
Ergin Atamanlı Panathinaikos, Final Four'u zora soktu

Ergin Atamanlı Panathinaikos, Final Four'u zora soktu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Datça'da hasat sona eriyor: 2 bin dekarda üretildi, 17 TL'ye satılıyor

Datça'da hasat sona eriyor: 2 bin dekarda üretildi, 17 TL'ye satılıyor
İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi

İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi
Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı

15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı
Fenerbahçe'de Ali Koç'tan basın toplantısı kararı!

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan basın toplantısı kararı!
Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama
Panathinaikos'tan Fatih Terim itirafı: 'Türkiye'de güçlü biri, herkesi tanıyor'

Panathinaikos'tan Fatih Terim itirafı: 'Türkiye'de güçlü biri, herkesi tanıyor'
Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!

Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!