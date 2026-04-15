Bakan Tekin, okullarda güvenlik sorununa ilişkin CHP'li Halıcı'nın önergesini yanıtladı: 'Şiddeti önlemeye yönelik politikalar bütüncül yaklaşımla ele alınıyor'

Kahramanmaraş ve Siverek'te okullarda yaşanan saldırılarla yeniden gündeme gelen okullardaki güvenlik sorununa ilişkin soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in henüz dün verdiği yanıtta, "Okullarda şiddeti önlemeye yönelik politikalar bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'nda güvenli okul ikliminin oluşturulması, öğrencilerin psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi ve önleyici rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi temel öncelikler arasında yer almaktadır" ifadesini kullandığı ortaya çıktı. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, bu yanıta tepki gösterdi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı'nın bir süre önce okullardaki güvenlik sorunlarına ilişkin soru önergesi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından dün yanıtlandı. Yanıt, Halıcı'nın makamına bugün ulaştı. Tekin, yanıtında, "Koruyucu, önleyici eğitim ve güvenlik tedbirlerinin yeterli seviyede alınıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için; okullarda sabit görev yapmak üzere okul kolluk görevlisi, okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde olacak güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve okulda, giriş çıkış saatlerinde görevli ekipler görevlerini sürdürmektedir. Okullarda şiddeti önlemeye yönelik politikalar bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'nda güvenli okul ikliminin oluşturulması, öğrencilerin psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi ve önleyici rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi temel öncelikler arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Siverek'te dün, Kahramanmaraş'ta bugün iki ayrı okulda saldırılar yaşanmasına dikkati çeken Halıcı, Tekin'in yanıtını değerlendirdiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı; Şanlıurfa'da ise 16 kişinin yaralandığı okul saldırılarının olduğu gün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Okullarda gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldık' dedi. Yıllardır uyarıyoruz. Okulların tamamına güvenlik görevlisi yerleştirin. Girişlere x ray cihazları ve kamera yerleştirin dedik. Yusuf Tekin ve AKP bunlara kulaklarını tıkadı ve üzerine yalanlar söyledi. Tekin bu cinayetlere ve saldırılara ortaktır. AKP ve Yusuf Tekin olduğu müddetçe ne öğrencilerimiz ne öğretmenlerimiz ne de okul çalışanlarımız güvende değil. İktidar sadece kendini ve koltuğunu koruyor; çocukları değil."