Yayınlanma: 03.06.2024 - 12:47

Güncelleme: 03.06.2024 - 12:47

3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç oturumda tamamlanacak olan sınav, Türkiye'deki tüm illerle birlikte KKTC'de gerçekleştirilecek. Peki, TYT, AYT, YDT sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? TYT kaç saat sürecek?

TYT SAATİ VE SÜRESİ

YKS'nin 8 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

AYT SAATİ VE SÜRESİ

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 9 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

YDT SAATİ VE SÜRESİ

Üçüncü ve son oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.