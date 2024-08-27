Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sevil Üstekin, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Üstekin'in ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu.
'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filmde rol alan Sevil Üstekin, hayatını kaybetti.
Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu.
Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
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