Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sevil Üstekin, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Üstekin'in ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 16:00
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti
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'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filmde rol alan Sevil Üstekin, hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.


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