Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Yayınlanma: 27.08.2024 - 16:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 16:00

'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filmde rol alan Sevil Üstekin, hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

