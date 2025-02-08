Bakan Tekin'den 'müfredat değişikliği' itirafı: Çalışmalar 2013'te başlamış!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 16:40

Güncelleme: 08.02.2025 - 16:44

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özedönüş Platformu’nun Şubat ayı değerlendirme toplantısına katıldı.

Fatih’te bir otelde düzenlenen toplantıda, Özedönüş Platformu Başkanı Emir Abi, ASKON Başkanı Mustafa Koca, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

"YAKLAŞIK 75 BİN TANE OKULUMUZ VAR"

Derslik sayısının 22 yılda 2 kat arttığını söyleyen Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Yüzde 80’i AK Parti döneminde yani Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde atılmış durumda. Şu anda yaklaşık 18 milyon öğrencimiz var ve özel okullarla beraber yaklaşık 75 bin tane de okulumuz var. Derslik itibariyle baktığımızda da 735 bin dersimiz var. Şimdi burada çok önemli bazı referanslar var. Öğretmenlerimizin yaklaşık 800 bin tanesini, 820 bin tanesi son atadığımız 20 bin öğretmenle beraber Cumhurbaşkanımızın döneminde atanmış durumda.

Derslik sayımızın 2002’deki derslik sayısını ikiye katlamış durumdayız. O da Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki katkılarını göstermesi açısından önemli. 2002 yılında Türkiye ortalaması bir derslikte temel eğitimde yani ilkokullarda ve ortaokullarda 36 iken 23’e düşmüş durumda. Orta öğretimde de 30’dan 22’ye düşmüş durumda."

"MÜFREDATLARIMIZI REVİZE ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Müfredatın yenilenme çalışmalarının 2013 yılında başladığını söyleyen Bakan Tekin, "Birincisi, bizim müfredatımızı biraz hafifletmek gerekiyor. İkincisi de mantığını değiştirmemiz lazım" dedi.

Tekin şöyle devam etti:

"Mantığını değiştirmekten kastım ne? Dünya artık eğitim öğretim sistemini bilgi vermek üzerine değil, verilen bilgilerin gündelik hayatta yaşam becerilerine dönüşmesi yani gündelik hayatta kullanması üzerine kurgulamış durumda. Bizde dedik ki 2013 yılında müsteşarlığım döneminde biz artık çağı, çağın gereklerine uygun bir eğitim öğretim sürecini yürütmek durumundayız.

Burada hareketle müfredatlarımızı revize etmemiz gerektiğini düşündük. İki konu önemliydi burada. Birisi bu mantığı değiştirmemiz lazım. Bilgi vermek değil, bilgiyi beceriye dönüştürmek. Dünya bu noktaya gelmesinin de ikincisi biraz hafifletmemiz gerekiyor. Onu yapmak gerekiyor. Üçüncüsü de her toplumun her vatandaşın, her ülkenin vatandaşının eğitim öğretim sisteminden kendi toplumsal şartlarına göre beklenmeleri var."

"1915 OLAYLARINI ANLATIRKEN TEHCİR İFADESİNİ KULLANIYORUZ"

Tarih kitaplarında tehcir kelimesinin farklı anlatıldığını söyleyen Bakan Tekin, doğru anlamı için komisyon oluşturulduğunu söyledi.

Bakan Tekin konuşmasına, "Biz programlarımızda yani tarih kitaplarımızda çocuklarımıza 1915 olaylarını anlatırken tehcir ifadesini kullanıyoruz. Tehcir ne demek? Tehcir zorla göç ettirme demek. Ama o olaylardaki mevzu, zorla göç ettirme mi yoksa bir iskan politikası mı? Mevzuya baktığımızda yaşanan olaylar nedeniyle Osmanlı Devleti bir kargaşayı önlemek o vatandaşlarımızın da can güvenliğini sağlamak için iskan kanunu çıkartıyor. Sevk ve iskan kanunu. Kanun adı bu. Şimdi kanun adı ve ruhu farklı. Biz çocuklarımıza diyoruz ki tehcir kanunu. Yani zorla göç ettirdik. Şimdi bu çocuk yetişince dünyanın herhangi bir ülkesine gittiğinde bir Ermeni’yle karşılaştığında Ermeni’nin kullandığı Türkiye’ye ürünlerinin asılsız ifadeleri şöyle düşünüyor, diyor ki; bize de okulda tarihte tehdit diye öğretmişler. Adam haklı diyor. Buna benzer Türkiye’ye yönelik asılsız iddialarla ilgili bir komisyon oluşturduk ve dedi ki bu komisyonumuz bizim programlarımızı bu çerçevede bir değerlendirsin" devam etti.