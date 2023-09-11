Bakan Tekin'den 'yeni eğitim yılı' mesajı: 'En çok da ben heyecanlıyım'

Yayınlanma: 11.09.2023 - 08:20

Güncelleme: 11.09.2023 - 08:20

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına dair bir mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.