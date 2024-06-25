Bakan Tekin’in ‘Finlandiyalı aile’ kıyası yapmasının ardından tepki yağdı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.06.2024 - 04:00

Bu sözlere Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci’den tepki geldi. Cumhuriyet’e konuşan Deveci, Tekin’in kıyaslamasını “Suçlanmayan bir tek veli kalmıştı. Öğretmen suçlandı, öğrenci suçlandı, veli suçlandı, bakan ve bakanlık sütten çıkmış ak kaşık. Velileri suçlamaktan vazgeçin” sözleriyle eleştirdi.

Finlandiya’daki eğitimin, parayla alınıp satılan bir meta haline dönüşmediğini söyleyen Deveci, “Çocuklar okulla ilgili tüm sorumluluklarını okulda, öğretmenleri ile birlikte çözerler. Ebeveyne çocuğuyla kaliteli zaman geçirmek, spor aktiviteleri yapmak, yürüyüşler yapmak gibi insanca iletişimler düşer. Eğitim kısmı okula bırakılmıştır ve dramayla müzikle bütünleşik bir eğitim sistemleri uygulanır. Oradaki velinin yaşam koşulları, bizim ülkemizde yaşam savaşı veren velilerle kıyaslanamaz. Türkiye’de asgari ücret 500 Avro iken Finlandiya’da bunun dört katıdır” ifadelerini kullandı.

‘GÖREVDE KALAMAZDI’

Finlandiya milli eğitim bakanı ile Tekin’in de kıyaslanması gerektiğine dikkat çeken Deveci, “Eğitimden sorumlu olan bir bakan ve bakanlık eğer kendinde sorun bulmuyorsa, iğneyi kendine batırmıyorsa, burada sıkıntı vardır. Eğitimle ilgili bunca sıkıntı varken, eğitimdeki dinselleşme faaliyetleri tüm hızıyla sürerken, açıkça ‘dini vakıf ve cemaatlerle protokol yapacağım’ diyen bir bakan, Finlandiya’da olsaydı bir gün bile görevinde kalamazdı. Bizim bakanımız ise sanki tüm bu sözleri sarf etmemiş gibi velileri suçlu buluyor. Velilerin yükünü hafifletin de çocuklarıyla ilgilenebilsinler” diye konuştu.

