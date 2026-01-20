Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakan Tunç duyurdu... Provokatif Suriye paylaşımlarına soruşturma!

Bakan Tunç duyurdu... Provokatif Suriye paylaşımlarına soruşturma!

20.01.2026 08:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bakan Tunç duyurdu... Provokatif Suriye paylaşımlarına soruşturma!

Suriye'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya mecraları üzerinden yapılan provakatif paylaşımlar hakkında resen soruşturmalar başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'deki gelişmelerle ilgili sosyal medya üzerinden yapılan provakatif paylaşımlara yönelik soruşturma açıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye'de yaşanan gelişmeleri, devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır. Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.

İlgili Konular: #Soruşturma #suriye #Yılmaz Tunç #Paylaşım

İlgili Haberler

Suriye ile SDG anlaşmasının ardından: 'ABD kontrolü Türkiye’ye bırakacak, PYD lağvedilecek'
Suriye ile SDG anlaşmasının ardından: 'ABD kontrolü Türkiye’ye bırakacak, PYD lağvedilecek' Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson, Suriye ile SDG anlaşmasına ilişkin Cumhuriyet’e, “İşler Ankara merkezli yürüyor. ABD, bölgeden çekilecek, kontrolü Ankara’ya bırakacak. PYD de lağvedilecek” analizini yaptı.
Suriye’deki gelişmeler, ABD’nin dünyanın diğer bölgelerindeki uygulamalarıyla benzerlik taşıyor: Trump’ın dayatmacı barışı
Suriye’deki gelişmeler, ABD’nin dünyanın diğer bölgelerindeki uygulamalarıyla benzerlik taşıyor: Trump’ın dayatmacı barışı Ortadoğu bölgesini çalışanlar hep dile getirir; bölgedeki gelişmeler domino taşı gibi birbirini tetikler...
Son Dakika... 'Şam-SDG anlaşmasının' ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: 'Unutmayın Suriye, Suriyelilerindir'
Son Dakika... 'Şam-SDG anlaşmasının' ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: 'Unutmayın Suriye, Suriyelilerindir' AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şam-SDG anlaşmasının ardından "Toprak bütünlüğü haiz, bir ve beraber Suriye'nin tüm bölgemizin refahı için vazgeçilmez olduğu inancındayız. Unutmayın Suriye, Suriyelilerindir. Suriye Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Sunni, Dürzi demeden herkesindir. Tüm kesimleriyle kardeş Suriye halkınındır" dedi. Erdoğan "Etnik köken, din, mezhebine bakmaksızın bölgede akan kanın durması, ölümlerin, katliamların son bulmasını istiyoruz. Özellikle de Atlas yavrumuzu katleden canilerin burada özellikle yargıda gereken dersi almasını istiyoruz" diye konuştu.