Bakan Tunç'a 'işkence' yanıtı: 'Buyurun gelin hep beraber gezelim...'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:49

Güncelleme: 01.04.2025 - 17:50

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu ve hükümlülere yönelik iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel haklarının engellendiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Tunç, "İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır" dedi.

"İFTİRA, KARA PROPANAGA"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu ve hükümlülere yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Tunç, şunları kaydetti:

"Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler hakkında maksatlı ve tamamen asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur. Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, hukuk devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik; aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haklar, yasal güvence altındadır ve titiz bir şekilde uygulanmaktadır. Aksi bir durum asla söz konusu değildir. İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır.

Türk Ceza İnfaz Sistemi, ulusal ve uluslararası bağımsız denetimlere açık, şeffaf ve insan onurunu en üst düzeyde tutan bir yapıya sahiptir. Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyecek, insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

TUNÇ'A YANIT: BUYURUN BERABER GEZELİM

Silivri Cezaevi'ndeki "işkence ve kötü muamele" iddialarını reddeden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Kemal Aytaç'tan yanıt geldi.

Aytaç, "Sayın Bakanım buyUrun gelin hep beraber bizzat yerinde izleyelim. Bu açıklamalar durumu kurtarmaz. Çok net bir teklifim var, buyurun TBB baro yöneticileri, Adalet Bakanlığı temsilcileri birlikte cezaevlerini beraber gezelim görelim tespit edelim" dedi.