Bakan Tunç'tan 'Erdoğan' hatırlatmalı yeni adli yıl mesajı

Yayınlanma: 01.09.2023 - 10:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 10:04

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2023-2024 adli yılının açılışı nedeniyle video mesaj paylaştı.

Bakan Tunç, yeni bir mesai döneminin ilk gününde olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İnşallah yeni adli yıl, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimize ve dünyaya ilan ettikleri 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda en güzel şekilde ifade bulan 'Güç değil, haklılık hak sebebidir' ilkesinin en mükemmel şekilde tesis edildiği bir yıl olacaktır" dedi.

Tunç, "Her daim bu asil medeniyetin ilkelerine, hukukuna ve vicdanına uygun kararlar alan, bu süreci birlikte yürüten hakim, savcı, avukat ve yargı çalışanlarımızla beraber adaletin tahkimi için tam bir uyum içerisinde, milletimiz adına daha çok ter dökeceğiz. Ben şimdiden, böylesine kutlu bir amaç için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk adli yılı başlangıcını, aynı zamanda küresel adaletin yüzyılının da çıkış noktası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'SİVİL ANAYASA, EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ'

Adaletin yüzyılı vizyonuna değinen Tunç, "Vizyonumuzu adaleti yalnızca ülke çapında tam hakim kılarak değil; 'Daha adil bir dünya mümkün' idealimizle yeryüzündeki tüm mazlum ve mağdurlar için de hakim kılarak gerçekleştireceğiz. İşte büyük hedefimiz bu. Fakat şüphesiz küresel çaptaki bu vizyonumuzu gerçekleştirmenin yolu, iç hukuk sistemimizi çok daha sağlam ve sürdürülebilir bir zeminde tutmaktan geçmektedir. Bu kapsamda insan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğünü temel alan, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu ve kuşatıcı bir sivil anayasa yapmak en büyük önceliğimiz olacaktır. Bunun için de adliye teşkilatımızın insan kaynağını hem nitelik hem de nicelik yönünden çok daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde geliştirecek adımları atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'FETÖ İLE MÜCADELEDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Hukukun üstünlüğü, adalete güven ile temel hak ve özgürlüklerle ilgili uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaşacağı, 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni ve 'İnsan Hakları Eylem Planı' hazırlıklarını süratle tamamlayacağız. Toplumsal yapımızı tahkim eden, insan onurunu en üst seviyede koruyan mevzuat düzenlemelerini ve uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hain darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren kahramanca mücadele eden yargı mensuplarımızın kararlılığıyla birlikte FETÖ ile mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz. Devletimizin bütünlüğüne ve milletimizin huzuruna kasteden tüm terör örgütleriyle etkin mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

Çağın gerektirdiği teknolojik avantajlardan yararlanarak, hizmetleri daha hızlı ve etkin hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Tunç, şöyle konuştu:

"Adalete erişimi kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden adil, etkin ve hızlı bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmaya, çağın gerektirdiği şekilde teknolojinin tüm avantajlarından adalet teşkilatımızın da yararlanmasını sağlamaya devam edeceğiz. Yapay zekayı esas alan teknolojiler ile hukuk hizmetlerinde dijital dönüşümü hayata geçirecek adımlarımızı hızlandıracağız.

Adliye kapısı, adaletin kapısıdır. Buradan hareketle bütün bu adım ve stratejilerin tek bir gayesi var: Aziz milletimizin her bir ferdinin, adliye kapısından girip çıktığı anda adaletin tam, hızlı ve kesin bir şekilde tesis edildiğine dair inancını, güvenini kazanmaktır. Bu ilke ve hedefleri özümseyerek, milletimizin adalete olan güveninin daha da artmasına ve adalete erişimine katkı sunacak yargı mensuplarına sonsuz şükranlarımı sunuyor, vazifelerinde başarılar diliyorum."