Tunç Soyer: Yerel seçimde ittifak mümkün değil

Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:44

Güncelleme: 28.08.2023 - 11:28

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2024 yerel seçimlerinde ittifak yapılmayabileceğini söyledi.

FOX TV’de bir programa konuk olan Tunç Soyer, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in “Gelin tüm siyasi partiler her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim" açıklamalarını değerlendirdi. Soyer, “Bildiğim bir şeyi söyleyeyim, yerel seçimlerin dinamikleri genel seçimlere göre çok farklıdır. Genel seçimler için bulunabilecek ittifaklar, yerel seçimlerde çok mümkün olmayabilir çünkü yerel seçimde her belediye başkan adayı mümkün olan en geniş oya ulaşabilmek için en geniş ittifakı kendi ilçesinde kendi ilinde kurmak zorunda dolayısıyla merkezde çatıda kurulacak ittifaklar yereldeki ittifaklardan farklı olabilir” diye konuştu.

YENİ BİR ÖĞRENCİ YURDU YAPILACAK

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala üniversite öğrencileri kayıtlarını yaptırırken öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa da değinen Soyer, “Bu sene 820 yataklı bir de yurt inşaatının ihalesine çıkıyoruz. Bugüne kadar yaptığınız çok sayıda hem büyükşehir belediyesi kaynaklarıyla hem de çeşitli bağışçıların hızla açtığımız yurtlar var. Eylül ayı içinde yine bir tanesinin temelini dağıtacağız kısacası ne yapsak az ne yapsak yetersiz çünkü İzmir'de 180 – 190 bin civarında. Mevcut yurtlar bunun 6'da 1i kadar” ifadelerini kullandı.

“BARINMA SORUNU DAHA DA YÜKSELECEK”

Konut sorununa da değinen Tunç Soyer, Dünyada en çok konut fiyatlarındaki artışın yaşandığı 3 şehir Türkiye'de ve biri de İzmir maalesef. Bu barınma sorunu önümüzdeki günlerde daha da yükselecek öyle gözüküyor. Biz de bütün hazırlıklarımızı bu sorunu gidermeye yönelik yapıyoruz. Yani bu ekonomik kriz sadece barınma ila ilgili de değil. Çocukların gıda, kırtasiye masraflarıyla kültür sanat, sosyalleşme gibi her konuda çok büyük bir daralma var. Gençlerimiz okurken bütün bu mağduriyetleri dertleri katlanarak büyüyor.

"ARAP ŞEYH'İ 1 KURUŞ VERGİ ÖDEMİYOR"

İzmir’de her ay 30 milyon TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödediklerini kaydeden Başkan Soyer, “13 lira her yolcu için basan için 27 lira da biz ödüyoruz. Şu an bir yolcunun maliyeti 40 TL… Bu sürdürülebilir değil. Çok büyük ekonomik sıkıntı yaratan durum belediyeler açısından… Çok basit yapılacak bir şey var o da ÖTV’nin mazottan kaldırılması. Arap şeyhi limana yanaşıyor. Yata mazotunu dolduruyor ve 1 kuruş para ödemiyor. Her gün 1250 otobüsümüz 100 litre mazot alarak şehre hizmet ediyor ve 30 milyon TL’miz ÖTV’ye gidiyoruz. Adı özel tüketim vergisi ama biz kamu taşımacılığı yapıyoruz” dedi.