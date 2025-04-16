Bakan Tunç’tan Meclis’teki Kent Uzlaşısı önergesine yanıt: ‘Bakanlığımızda bilgi yok’

Yayınlanma: 16.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2025 - 07:46

Bakan Tunç, Beştaş’ın “Seçim Kanunu ittifaka açıkça müsaade ederken Kent Uzlaşısı stratejisinin suç teşkil etmesinin gerekçesi nedir?” sorusuna karşı “mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olduğunu, verdikleri kararların hukuki dayanağına ilişkin bakanlığında bilgi bulunmadığını” söyledi.

DEM Partili Meral Danış Beştaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmadan ve DEM Parti heyeti Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden önce, 19 Şubat’ta TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Kent Uzlaşısı soruşturmasını Meclis gündemine taşıdı. Önergede soruşturma kapsamında o dönem yapılan tutuklamalara değinen Beştaş “Seçim Kanunu ittifaka açıkça müsaade ederken Kent Uzlaşısı stratejisinin suç teşkil etmesinin gerekçesi nedir?” sorusunu yöneltti.

Önergeye 27 Mart’ta dönüş yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Tarafsız mahkemelerce verilen ara karar, karar ve hükümlerin hukuki dayanakları ile gerekçelerine dair bakanlığımızda bilgi bulunmadığı gibi, sözü edilen karar ve hükümlerin olağan yargısal denetimi, başvuru usulü ve şartları ilgili kanunlarda gösterilen yargı mercilerine aittir” ifadelerini kullandı. Tunç, önergedeki “Diğer partilerin ittifak yaptıkları kurum, kuruluş ve cemaatlerden terör faaliyetleri ile ilgisi olanlar araştırılmış mıdır?” gibi sorulara ise yanıt vermedi.

İMAMOĞLU SORUSUNA DA AYNI YANIT

Bakan Tunç, CHP’li Özgür Karabat’ın İmamoğlu’na açılan soruşturmalarla ilgili ocak ayında verdiği soru önergesine de yeni dönüş yaptı. Tunç, Karabat’ın “İmamoğlu’na yönelik açılmış tüm soruşturma

ve davalarla ilgili olarak yargı organlarına siyasi müdahale ya da baskı yapıldığı iddiaları hakkında bakanlığınız bir inceleme başlatmayı planlamakta mıdır? Adalet Bakanlığı olarak, kamuoyunda yargı organlarının tarafsız olmadığına dair algıyı ortadan kaldırmak adına bir reform planınız bulunmakta mıdır?” sorularına karşı yine “yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu” savundu. Tunç ayrıca “Güven veren bir adalet sisteminin oluşturulabilmesi için bakanlığımız görevinin, genel adalet politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması, yasal ve yapısal ihtiyaçların belirlenip karşılanmasıyla sınırlı” dedi.