Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 yeni istasyon yarın açılıyor

Yayınlanma: 22.09.2024 - 20:17

Güncelleme: 22.09.2024 - 20:17

Uraloğlu yazılı açıklamasında, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın 26 Nisan 2023'te hizmete sunulduğunu, İstanbul-Sivas Hattı'nda ise yolcu taşınmasına 4 Mayıs 2024'te başlandığını anımsattı.

İstanbul-Ankara-Sivas YHT Hattı'nda yer alan Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarının da yolcuların hizmetine açılacağını bildiren Uraloğlu, "En son 23 Ağustos'ta yolcu kullanımına sunulan Yerköy İstasyonu'nun ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarımızı da 23 Eylül Pazartesi günü hizmete alıyoruz. Yarından itibaren hem İstanbul-Sivas YHT hem de Ankara-Sivas YHT, vatandaşlarımızın konforlu ve hızlı ulaşım ihtiyacına cevap veren bu iki istasyonumuzda yolcularını karşılayacak" ifadelerini kullandı.