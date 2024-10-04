Bakan Uraloğlu duyurdu: Hava yolunda 12 yeni iç hat seferi başlıyor

Yayınlanma: 04.10.2024 - 12:17

Güncelleme: 04.10.2024 - 12:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Önümüzdeki kış döneminde ekim sonu itibarıyla SunExpress Havayolları tarafından 12 yeni iç hat seferinin başlayacağı müjdesini buradan paylaşmak istiyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY), AJet, Pegasus ve SunExpress Havayollarının üst düzey yöneticileriyle Türk Sivil Havacılık Akademisi'nde bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Uraloğlu, iç hatlarda sefer icra eden taşıyıcılar olan söz konusu hava yollarının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, toplantıda Türk sivil havacılığının iç ve dış hatlardaki genel durumunu ve gelecek öngörülerini ele aldıklarını kaydetti.

Özellikle iç hat seferleri konusuna eğilerek ülkede hangi noktalarda sefer eksikliği olduğu ve bu eksiklikleri nasıl giderebilecekleri konularını masaya yatırdıklarını aktaran Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere, hava yolu işletmeleri serbest piyasa şartlarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlardır. Bu nedenle, normal şartlarda bir hatta uçuş başlatmak, sefer sayılarını artırmak, bilet indirimleri ya da kampanyaları yapma konuları işletmecilerin kendi inisiyatiflerindedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantımızda yaptığımız değerlendirme sonucunda daha önce başlattığımız çalışmalar neticesinde önümüzdeki kış döneminde ekim sonu itibarıyla SunExpress Havayolları tarafından 12 yeni iç hat seferinin başlayacağı müjdesini buradan paylaşmak istiyoruz. Rize-Artvin Havalimanı-Antalya, Antalya-Bursa, Antalya-Erzurum, Antalya-Şanlıurfa, İzmir-Elazığ, İzmir-Nevşehir, İzmir-Sivas, İzmir-Şanlıurfa, Çukurova-Bursa, Çukurova-Samsun, Çukurova-Trabzon ve Çukurova-Van seferlerini başlatıyoruz.

Bu seferlerle özellikle yeni açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın iç hat uçuş ağını da genişletmiş olacağız. Aynı zamanda vatandaşlarımızdan özellikle yaz dönemi boyunca çokça talep edilen İzmir ve Antalya'yı, Anadolu'da; Bursa, Erzurum, Sivas, Nevşehir, Elazığ, Şanlıurfa şehirlerimize bağlamış ve bazı hatların da sefer sayılarını inşallah artırmış olacağız."

TAVAN ÜCRET UYGULAMASI

Uraloğlu, toplantıda acil olarak talep edilen uçuş seferlerinin durumlarını da görüştüklerini kaydederek, özellikle İstanbul ve Ankara merkezli günde tek seferin olduğu ya da haftanın her günü seferlerin olmadığı illerdeki iç hat seferlerini hat bazlı değerlendirdiklerini söyledi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birinin de hava yolu taşımacılığında uygulanan tavan ücret uygulaması olduğunu kaydeden Uraloğlu, ağustostan bu yana bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması durumunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 4 bin lira olarak tavan fiyat uygulamasına devam edildiğini söyledi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz toplantının tüm hava yolu şirketlerimiz ve havacılık sektörümüzün gelişimi adına verimli ve faydalı geçtiğini düşünüyorum. Ve canı gönülden inanıyorum ki vatandaşlarımıza en yakın zamanda yeni açılacak ve sefer artışı yapılacak iç hat sefer bilgilerini de vereceğiz."