Bakan Uraloğlu'nun 'yerel seçim öncesi' temelini attığı projede 20 aydır çalışma yapılmadı

Giresun'da, AKP'li Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu döneminde, 8 Mart 2024'te temeli atılan "Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı (Dal-Çık)" projesinde çalışmaların başlamaması kentte tepkilere yol açtı.

Giresun’da trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla "büyük müjde" olarak duyurulan projede yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen tek çivi dahi çakılmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Belediyesi ve AKP İl Başkanlığı'nı 30 Nisan 2023’teki ziyaretinde, "Giresun şehir merkezini yakından ilgilendiren hemen yanı başımızdaki katlı kavşak projemizi bitirdik, yatırım programına koyduk. Burayı da Giresun'un silüetini bozmadan, alt geçit olarak yapıyoruz. 7 Haziran'da da ihalesi var; hayırlı, uğurlu olsun Giresun" demişti.

"KARADENİZİMİZİN İNCİSİ BU ŞEHRE HİZMET ETMEYE LAYIK OLMAK HER YİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da 8 Mart 2024'te yapılan temel atma töreninde Giresunlulardan şöyle oy istemişti:

"Yüreğinde ülke ve millet sevdası olan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yerel ve merkezi yönetim el ele şehrimizi yeni yatırımlarla, projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Giresun'un kıymetli insanları, değerli hemşehrilerim, bu kutlu yürüyüşe her zaman olduğu gibi yine 31 Mart'ta da en kuvvetli şekilde desteklerini verecek. Ülkemizin, Karadenizimizin incisi bu şehre hizmet etmeye layık olmak her yiğidin harcı değildir. Giresun, Türkiye Yüzyılı'nda mührünü yine kalkınmaya, büyümeye, gelişmeye, gerçek belediyeciliğe vuracaktır. Giresunlu hemşehrilerim tercihini yine istikrardan, güvenden, hizmetten projeden yana kullanacak. Vatandaşın derdini kendi derdi bilenlerle beraber yürümeye devam edecek."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da törende, "Aldığımız hiçbir yerden, orada kalmadık, hepsinden çıktık. Bu dal-çıktan da çıkacağız Allah'ın izniyle" ifadelerini kullanmıştı.

Büyük umutlarla temel atma törenin yapıldığı projenin rafa kaldırıldığı iddiası Giresun'da tepkilere yol açtı. Milletvekilleri TBMM'ye soru önergeleri verirken, siyasi parti il başkanları sosyal medya açıklamalarıyla duruma tepki gösterdi.

Giresun Belediyesi’nin AKP listesinden seçilen MHP’li Meclis Üyesi Hasan Yılmaz şunları kaydetti:

"Giresun’da iki yıl önce bakanların katılımıyla temel atma töreni yapılan, şantiyesi kurulan, iş makineleri gelen Dal-Çık projesinin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Yer teslimi yapılıp inşaatına başlanılan proje durduruldu, firma şehrimizi terk etti. Giresun’da vatandaşlar her sabah işe gitmek, akşam evine dönebilmek için eziyet çekiyor. Sahil yolu artık günün her saati tıkanıyor. Komşu iller çevre yollarını tamamladı, tünellerini açtı, ikinci havalimanını müjdeledi; Giresun’un payına ise çile düştü."

"PROJENİN YÜKLENİCİ FİRMASININ ŞANTİYESİNİ TOPLAYIP GİTMESİ KABUL EDİLEMEZ"

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise konuyu TBMM gündemine taşıdı. Gezmiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle veridği yazılı soru önergesinde şunları kaydetti:

"Yerel seçimler öncesinde iki bakanın katılımıyla temeli atılan ve Giresun’un trafik çilesine çare olacağı söylenen Liman Mevkii Dal-Çık Projesi’nin 'başlamadan bittiği' ve rafa kaldırıldığı öne sürülüyor. Defalarca müjdesi verilen, 2025 Yılı Yatırım Programı’nda da yer aldığı belirtilen bu projenin yüklenici firmasının şantiyesini toplayıp gitmesi kabul edilemez. Giresun halkı her sabah ve akşam, işkenceye dönüşen trafik sıkışıklığı nedeniyle mağdur olmaya devam ediyor.

Giresun Liman Kavşağı Dal-Çık Projesi tamamen iptal mi edilmiştir? Firma neden şantiyesini kapatarak bölgeden ayrılmıştır? Projenin tamamlanması için yeni bir tarih öngörülmekte midir? Giresun halkı sabır değil çözüm bekliyor."