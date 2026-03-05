Bakan Uraloğlu, THY ile ilgili soru önergesine yanıt verdi: CHP'den tepki

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun THY ve iştiraklerinde görev yapan uçucu personellere ilişkin soru önergesine verdiği yanıtla ilgili açıklama yaptı.

Kış, önergesinde, uçucu ekiplerde kronik yorgunluk oluştuğu, zorlu coğrafyalara sürekli aynı kaptanların planlandığı, uçuş sonrası mesai dışında zorunlu raporlamaların dayatıldığı, sağlık raporu alan personele maaş kesintisi uygulandığı, vergi uygulamalarında şirket içinde farklı muamele bulunduğu ve sendikal süreçlerde şeffaflık sorunu yaşandığı iddialarını gündeme getirmişti.

Kış, Uraloğlu'nun "THY'nin Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatına göre faaliyet gösteren bir özel hukuk tüzel kişisi olduğu ve halka açık şirket olarak yükümlülüklerini yerine getirdiği" yanıtını verdiğini belirtti.

"ŞİRKET YAPISINI DEĞİL, UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ SORDUM"

Kış, Uraloğlu'nun yanıtının Meclis denetim yetkisini fiilen yok saydığını belirterek, "Ben THY’nin ticari statüsünü sormadım. Uçuş güvenliğini sordum. Daily Check’lerin nasıl yapıldığını sordum. Kronik yorgunluk iddialarını sordum. Hatalı uçuş planlarının sümen altı edilip edilmediğini sordum. Personel üzerinde yakıt baskısı var mı diye sordum. 18 maddelik somut soruya tek paragraf genel geçer cevap verildi. Bu kabul edilemez" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olduğunu hatırlatan Kış, uçuş emniyetinin "özel hukuk şirketi" gerekçesiyle denetim dışı bırakılamayacağını vurguladı.

"BU CEVAP BİR YANIT DEĞİL, SORUMLULUKTAN KAÇIŞTIR"

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan bir başka noktaya da dikkati çeken Kış, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın kardeş olduğunu anımsatarak, "Ulaştırma Bakanlığı, THY’ye yönelik denetim sorumluluğunu yerine getirmiyor mu? Uçuş güvenliği iddialarına neden tek kelime yanıt verilmiyor? THY yönetimi siyasi bir koruma kalkanı altında mı" diye sordu.

THY'nin yalnızca ticari bir şirket olmadığını aktaran Kış, "Bu ülkenin bayrak taşıyıcısıdır. Yolcu güvenliği, uçuş emniyeti ve çalışan sağlığı kamu sorumluluğudur. Ulaştırma Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, bu sorulara cevap vermek zorundadır. ‘Özel hukuk’ cümlesinin arkasına saklanarak uçuş güvenliği tartışmaları geçiştirilemez. Bu cevap bir yanıt değil, sorumluluktan kaçıştır" ifadelerini kullandı.