Bakan Uraloğlu'ndan 'Instagram' açıklaması: 'Son düzlükteyiz, anlaşmayı umuyoruz'
Bakan Uraloğlu, Instagram'a erişim engeline ilişkin yapılan görüşmelere dair "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeline ilişkin, “Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Umarım çok uzatmadan anlaşırız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması konusunda "Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Brezilya'da yolcuları taşıyan uçak düştü!
- İşte AKP’ye geçecek isimler…
- Annelerini çok seven 4 burç
- Şener Şen'in tiyatro oyununa şişeli saldırı!
- Ankaralı Turgut'tan hayranlarını üzen haber!
- FETÖ övgüleri bitmiyor
- 'Önünde hiçbir engel yok, bana düşen dostça ikaz etmek'
- Hande Yener'den sert çıkış: 'İran'a git, orada yaşa!'
- Galatasaray'dan Wilfried Zaha açıklaması!
- Kazada ölenlerin yakınları konuştu: 'Düğünleri vardı'