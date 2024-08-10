Bakan Uraloğlu'ndan 'Instagram' açıklaması: 'Son düzlükteyiz, anlaşmayı umuyoruz'

Bakan Uraloğlu, Instagram'a erişim engeline ilişkin yapılan görüşmelere dair "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 13:30
Bakan Uraloğlu'ndan 'Instagram' açıklaması: 'Son düzlükteyiz, anlaşmayı umuyoruz'
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeline ilişkin, “Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Umarım çok uzatmadan anlaşırız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması konusunda "Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

 


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