Suriye'deki yeni yönetime ilk ziyaret: İstihbarat başkanı Şam'a geldi

Irak İstihbarat Başkanı Hamid el-Şatri liderliğindeki bir heyet, Suriye’deki gelişmeleri görüşmek üzere Şam’a gelerek yeni yönetimle buluştu.

Suriye'deki yeni yönetime ilk ziyaret: İstihbarat başkanı Şam'a geldi
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İHA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 15:29

Irak, Suriye’deki gelişmeleri ele almak üzere başkent Şam’a heyet gönderdi.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi bugün yaptığı açıklamada, Irak İstihbarat Başkanı Hamid el-Şatri’nin başkanlığındaki heyetin Şam’da Suriye’nin yeni yönetimiyle bir araya geldiğini ve önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Iraklı heyetin Suriye yönetimiyle iki ülke arasındaki güvenlik konularını ele aldıklarını aktaran el-Avadi, “Görüşmede, Suriye’deki son gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ortak sınırların güvenliği ve istikrarını sağlama gereklilikleri ele alındı” dedi.

El-Avadi toplantının, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik konularında önemli bir adım olduğunu belirtti.


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